В Минске остановилось движение некоторых троллейбусов и автобусов 26.07.2025, 14:00

Это произошло из-за подтоплений.

В Минске из-за подтоплений нарушилось движение троллейбусов № 33, 44 и 77, а также автобусов № 28 и 69, сообщили в «Минсктрансе».

Сообщается, что с 13.00 на улицах Тимошенко и Одинцова в направлении ДС «Запад-3» из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 44, 77.

Движение организовано по улицам Лобанка и Притыцкого.

«С 13.07 на улице Одоевского, 95 в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов маршрута № 33. Движение организовано по улицам Бельского, Пономаренко, проспекту Пушкина», — сообщили в Минсктрансе.

С 13.22 на улицах М. Лынбкова и П. Глебки в обоих направлениях произошла остановка движения автобусов на маршрутах № 28,69. Причина та же — подтопления.

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