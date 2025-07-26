закрыть
26 июля 2025, суббота, 14:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске остановилось движение некоторых троллейбусов и автобусов

  • 26.07.2025, 14:00
В Минске остановилось движение некоторых троллейбусов и автобусов

Это произошло из-за подтоплений.

В Минске из-за подтоплений нарушилось движение троллейбусов № 33, 44 и 77, а также автобусов № 28 и 69, сообщили в «Минсктрансе».

Сообщается, что с 13.00 на улицах Тимошенко и Одинцова в направлении ДС «Запад-3» из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 44, 77.

Движение организовано по улицам Лобанка и Притыцкого.

«С 13.07 на улице Одоевского, 95 в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов маршрута № 33. Движение организовано по улицам Бельского, Пономаренко, проспекту Пушкина», — сообщили в Минсктрансе.

С 13.22 на улицах М. Лынбкова и П. Глебки в обоих направлениях произошла остановка движения автобусов на маршрутах № 28,69. Причина та же — подтопления.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников