В Минске остановилось движение некоторых троллейбусов и автобусов
- 26.07.2025, 14:00
Это произошло из-за подтоплений.
В Минске из-за подтоплений нарушилось движение троллейбусов № 33, 44 и 77, а также автобусов № 28 и 69, сообщили в «Минсктрансе».
Сообщается, что с 13.00 на улицах Тимошенко и Одинцова в направлении ДС «Запад-3» из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 44, 77.
Движение организовано по улицам Лобанка и Притыцкого.
«С 13.07 на улице Одоевского, 95 в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов маршрута № 33. Движение организовано по улицам Бельского, Пономаренко, проспекту Пушкина», — сообщили в Минсктрансе.
С 13.22 на улицах М. Лынбкова и П. Глебки в обоих направлениях произошла остановка движения автобусов на маршрутах № 28,69. Причина та же — подтопления.