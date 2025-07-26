Василина Хондошко рассказала о фееричном чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре 26.07.2025, 14:09

Василина Хондошко

Интервью с белорусской синхронисткой.

Василина Хондошко феерически выступила на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. В артистическом плавании в разделе соло у нее сразу две награды: в технической программе она стала второй, а в произвольной — третьей, пишет betnews.by.

— Чего скрывать, я довольна собой, ибо поставленную задачу — взять две медали — выполнила полностью. Считаю, все сделала круто!

Я на пьедестале, однако пока без золота. Передо мной стоит вопрос: «Что делать?» Ответ, как никогда, прост. Я должна продолжать делать то, что до этого, оставаться на своем пути, упираться и работать.

Будем брать всех измором!:)

— В этом сомнения нет. Но, насколько знаем, тренировки у вас и так длятся по 8 часов. 10, наверное, будет уже перебором.

— Полезность тренировки определяется все-таки не ее длительностью, а качеством. Меня радует то, что наше артистическое плавание, наконец, обрело свой прекрасный дом — в Национальном бассейне.

Там, конечно, испытываешь совсем другие ощущения в тренировочном процессе. Это уже профессиональная база, которая может дать очень большой толчок для развития артистического плавания в стране. Там нас никто не ограничивает, работай сколько хочешь, хоть круглосуточно.

Но, понятно, одних тренировок мало. Нужны еще и выезды на топ-турниры, жизненно важно находиться в курсе всех тенденций, по которым развивается наш вид спорта.

Беларусь должны постоянно видеть на международной арене и привыкать к ее успехам. Арбитры ведь тоже люди, и когда они знают, что белоруска все время в призах на этапах Кубка мира, то на чемпионате мира у них отношение к тебе совсем иное, чем если бы ты вдруг свалилась на их головы из ниоткуда.

У меня уже есть статус, и здесь ко мне подходили судьи как к давно уже знакомой спортсменке и выражали свой респект. Их уже не удивляет, что наша страна имеет свои амбиции и с ней надо всерьез считаться.

В следующем сезоне у нас будет четыре этапа Кубка мира, и на них снова предстоит доказать свое право на место на пьедестале. Но я готова. Чемпионаты мира все-таки дают мощный энергетический заряд работать. Особенно если они удачны.

Василина Хондошко: добьюсь цели — радоваться будет вся страна

— Особенно удачным можно назвать старт в Сингапуре и для россиянина Александра Мальцева, выигравшего и техническую, и сольную программы. А вдобавок еще и техническую программу в микст-дуэте с Майей Гурбанбердиевой.

— Он невероятный молодчинка. Потому что, не выступая на международных стартах четыре года, Саша, тем не менее, сохранил выдающуюся форму и вновь доказал, что он сильнейший в мире.

— Кажется, мужчинам сделать это немного проще, все-таки там конкуренция не так велика, как у женщин.

— Это правда, и на самом деле этим нужно пользоваться. Даже сейчас, хотя если бы мы начали культивировать этот вид спорта каких-нибудь семь-восемь лет назад, то, уверена, наши мужчины тоже могли бы на что-то претендовать.

— Еще одна медаль нам бы точно не помешала.

— Ну, положим, для Беларуси ни одна медаль не будет лишней:) Но вы правы — надо ломать сложившиеся стереотипы и стараться сыграть на опережение. Даже сейчас это возможно.

— В Беларуси хоть один человек занимается мужским артистическим плаванием?

— Один точно занимается. В Бресте.

— Маловато. Хотя с артистическими данными у наших мужчин все очень даже неплохо. Матвей Волков замечательно сыграл Тарзана в клипе, сделанном к Кубку сильнейших по легкой атлетике.

— Вам понравилось? Это я снимала! Матвей чудесный, очень артистичный, и я все время приглашаю его в наш вид спорта.

— А он?

— Упирается:) А если говорить серьезно, Матвей делает свое имя в прыжках с шестом, продолжая семейные традиции, и, вот увидите, он своего добьется! В конце зимнего сезона показал очень хороший результат и сейчас находится в отличной форме. Как он любит говорить, борется с гравитацией.

К сожалению, наши легкоатлеты пока не допущены к международным стартам. Но продолжаю верить, что скоро это случится, и Матвей сможет конкурировать с сильнейшими шестовиками мира.

— Две медали его любимой девушки должны вдохновить надежду белорусской легкой атлетики.

— Я тоже на это надеюсь. Матвей и вся его семья очень поддерживали меня. И потому день, когда бан для наших закончится, станет одним из самых счастливых и для меня.

— Вслед за вами на старты чемпионата мира выйдут белорусские пловцы. Вы советовали им утепляться, потому что в бассейне прохладно.

— Илья Шиманович уже сказал, что захватит с собой пуховик:) Мы хорошо общаемся, и я была рада познакомиться и с ним, и с Алиной Змушко. Знаю, как самоотверженно пашут наши пловцы, и буду рада, если белорусскую коллекцию медалей в Сингапуре они увеличат.

— Это вполне возможно, учитывая, что у Ильи особенно хорошо получается неолимпийская дистанция 50 метров брассом. Кстати, если говорить о грядущей Олимпиаде, то ваш дуэт с Дашей Федорук в Сингапуре тоже совершил прорыв.

— В технической программе мы стали седьмыми — еще никогда в истории артистического плавания Беларусь не поднималась так высоко.

Но понятно, что после успехов в соло уже хочется биться и за более высокие места. Но опять же рецепт тут один — работать, работать, и еще раз работать.

Василина Хондошко — о фееричном ЧМ-2025 и своем бойфренде Матвее Волкове

Интервью с белорусской синхронисткой Василиной Хондошко — о бойфренде Матвее Волкове и чемпионате мира, где она взяла серебро и бронзу.

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