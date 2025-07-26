От рая до военного полигона 2 26.07.2025, 14:33

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Во что Россия превратила туристическую жемчужину Херсонщины.

Самый большой остров Украины на Херсонщине Джарылгач всегда был любимым местом для экотуристов. Его называли «украинскими Мальдивами» за пляжи с белоснежным песком, чистое море, и огромные популяции дельфинов.

До полномасштабного вторжения остров ежегодно посещали тысячи туристов, однако после российской оккупации все изменилось, пишет «Telegraf».

В мае 2023 года россияне засыпали песком пролив, соединяющий Джарылгач с материком. В результате остров фактически стал частью оккупированной Херсонской области и был трансформирован в военный полигон.

«Это сочетание разрушило естественную гидрологию: вода теперь застойная, происходит заиление, нарушены миграционные пути рыб и птиц. Эксперты предупреждают, что такие вмешательства угрожают устойчивым деградирующим процессом в экосистеме Джарылгачского залива», – пишет издание.

Кроме этого, враг использовал территорию национального парка для обучения личного состава и проведения стрельб.

«Сегодня в этом уникальном месте нет туристов, а его экосистема разрушена из-за искусственной насыпи в заливе, масштабного пожара и не только. Вместо туристической жемчужины и заповедника остров превратился в полигон, где военные сооружают блиндажи и проводят учения», – отмечает издание.

Россия уничтожает украинские курорты

Напомним, в августе 2023 года на острове произошел масштабный пожар на площади более 1500 гектаров. Выгорела зона абсолютной заповедности в национальном парке, где ограничено даже посещение людьми. Это привело к уничтожению основных популяций редких степных животных и растений.

Популярный курорт Бердянск превратился в пустыню, в городе и на пляже почти нет отдыхающих, все зарастает сорняками.

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