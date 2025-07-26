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Власти популярной курортной страны пообещали белорусам бесплатные визы

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  • 26.07.2025, 14:43
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Власти популярной курортной страны пообещали белорусам бесплатные визы

Сейчас для ее посещения нужно платить 50 долларов за визу.

Правительство Шри-Ланки намерено отменить визовые сборы для граждан Беларуси и еще 39 стран. Об этом сообщил на выставке «Hotel Show Colombo 2025», министр иностранных дел, занятости и туризма страны Виджита Херат, передает агентство «Синхуа».

Решение было принято для стимулирования туризма. В настоящее время Шри-Ланка разрешает посещать страну без уплаты визовых сборов туристам только из семи стран. Среди них Китай, Япония, Индия. Ожидается, что в ближайшее время к ним добавятся еще 40.

В перечне, который публикуют местные СМИ, есть и Беларусь. Однако пока неизвестно, когда изменения вступят в силу.

Ранее Шри-Ланка обещала вовсе ввести для белорусов безвиз. Однако инициативу так и не реализовали. Для посещения Шри-Ланки белорусам все еще нужно платить 50 долларов за визу. Получить ее можно двумя путями: заранее онлайн оформить электронное разрешение на въезд (ETA) или поставить платный штамп в паспорт по прибытии.

Как Шри-Ланка (не)ввела безвиз для белорусов

О безвизе для граждан 38 стран ранее сообщал в соцсети X теперь уже экс-министр иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри. На момент анонса безвиза он все еще занимал должность главы внешнеполитического ведомства.

«Сегодня (3 сентября. — Прим. ред.) Кабинет министров уполномочил президента ввести безвизовый доступ для граждан 38 стран с немедленным вступлением в силу, приняв упрощенный сингапурский подход „одного штампа“. Это решение поможет облегчить заторы на визовых стойках», — написал Али Сабри 2 сентября в Х.

О том, что вопрос введения безвиза обсуждался Кабинетом министров страны, говорил в своем выступлении в парламенте 3 сентября и бывший министр городского развития и жилищного строительства страны Прасанна Ранатунга. Он подтвердил, что такой вопрос поднимался, но из опубликованного порталом государственной информации Шри-Ланки пресс-релиза неясно, было ли принято какое-либо решение.

В октябре 2024 года уже новый министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат заявил, что безвиз был отложена «из-за невозможности получить одобрение парламента».

«Хотя предыдущий Кабинет министров одобрил эту меру, парламент был распущен до ее одобрения», — заявил Виджита Херат.

Он также пояснил, что, поскольку в настоящее время парламент не заседает, идет поиск альтернативных возможностей запуска инициативы.

«Ожидается, что задержка продолжится до тех пор, пока не будет найдено решение или не будет созван новый парламент», — заявил Виджита Херат.

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