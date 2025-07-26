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В Беларуси появились горные спасатели

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  • 26.07.2025, 15:02
В Беларуси появились горные спасатели

Где они будут работать?

В начале июня в Минске торжественно открылась горноспасательная служба МЧС. Где будут работать сотрудники нового подразделения, рассказал начальник Минского городского управления МЧС Виталий Суша, сообщают «Минск-Новости».

Решение о создании службы, которая будет заниматься спасением людей в шахтных сооружениях, было принято правительством и Мингорисполкомом в 2022 году. Поскольку в Минске активно возводятся новые станции метро, подразделение непосредственно связано с обеспечением безопасности на объектах строительства метрополитена, пояснил В. Суша.

— Для того, чтобы минимизировать риски чрезвычайных ситуаций в шахтных разработках, осуществлять дополнительный контроль за проводимыми работами и непосредственно оказывать помощь, и была создана горноспасательная служба. Люди прошли обучение и отработали практические занятия, закуплена соответствующая техника и вооружение. Это позволило нам в июне официально вступить в права горноспасательной службы и иметь сотрудников с гордым названием горный спасатель, — рассказал начальник управления.

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