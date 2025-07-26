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Маск не сможет выполнить свой план по производству 5 тысяч гуманоидных роботов за год

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  • 26.07.2025, 15:10
Маск не сможет выполнить свой план по производству 5 тысяч гуманоидных роботов за год
Фото: The Information

Сейчас у Tesla готовы только несколько сотен андроидов.

Tesla не успевает выполнить собственный план по выпуску роботов-гуманоидов Optimus. По данным The Information, компания изготовила лишь несколько сотен штук, тогда как изначально собиралась выпустить не меньше 5 тысяч до конца 2025 года.

Об этом стало известно вскоре после публикации отчёта за второй квартал, в котором у Tesla не самые радужные цифры. Доход упал на 12% из-за снижения продаж электромобилей, уменьшения прибыли от регуляторных субсидий и слабых результатов в сегментах солнечной энергии и накопителях.

Сообщается, что Илон Маск в ходе звонка с инвесторами пообещал, что в начале следующего года компания запустит производство модели Optimus 3. По его словам, цель - выйти на миллион роботов в год менее чем за пять лет.

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