В Минске парень бил собаку на улице 5 26.07.2025, 15:17

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После публикации видео в сети, его ищет милиция.

Милиция проводит проверку по факту опубликованного видео жестокого обращения с животным в Минске.

Сообщений в милицию от граждан не поступало. Проверку инициировали по результатам просмотра опубликованного в соцсетях видео.

«На видеозаписи мужчина наносит удары собаке мелкой породы, а затем вступает в словесный конфликт с автором видео», — сообщили в МВД.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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