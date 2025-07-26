В Минске парень бил собаку на улице

В Минске парень бил собаку на улице5
- 26.07.2025, 15:17
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После публикации видео в сети, его ищет милиция.
Милиция проводит проверку по факту опубликованного видео жестокого обращения с животным в Минске.
Сообщений в милицию от граждан не поступало. Проверку инициировали по результатам просмотра опубликованного в соцсетях видео.
«На видеозаписи мужчина наносит удары собаке мелкой породы, а затем вступает в словесный конфликт с автором видео», — сообщили в МВД.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.