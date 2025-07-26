закрыть
26 июля 2025, суббота, 16:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске парень бил собаку на улице

5
  • 26.07.2025, 15:17
  • 1,250
В Минске парень бил собаку на улице

После публикации видео в сети, его ищет милиция.

Милиция проводит проверку по факту опубликованного видео жестокого обращения с животным в Минске.

Сообщений в милицию от граждан не поступало. Проверку инициировали по результатам просмотра опубликованного в соцсетях видео.

«На видеозаписи мужчина наносит удары собаке мелкой породы, а затем вступает в словесный конфликт с автором видео», — сообщили в МВД.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников