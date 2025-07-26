Украинские бойцы уничтожили российский комплекс РЭБ «КОП-2»
- 26.07.2025, 15:25
Это очень дорогая и редкая техника.
Бойцы Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили экспериментальный российский комплекс радиоэлектронной борьбы «КОП-2» («Комплекс обнаружения и подавления – 2»). Для поражения этой цели понадобилось всего два дрона.
В Telegram-канале Сил беспилотных систем ВСУ сообщили, что «КОП-2» уничтожили операторы 424 батальона «Svarog». С помощью таких средств РЭБ россияне пытаются найти эффективное противодействие украинским беспилотникам.
Отмечается, что «КОП-2» сканирует эфир в широком диапазоне, обнаруживает частоту, на которой работает дрон, и пытается заглушить его мощным сигналом. В Силах беспилотных систем ВСУ поделились, что это очень дорогая и редкая техника, которую враг обычно применяет для прикрытия важных объектов.
«Однако в реальном бою «КОП-2» не выдержал встречи с операторами батальона «Svarog». Первый их точный выстрел вывел оборудование из строя, а следующий – полностью уничтожил комплекс», – сказано в сообщении.