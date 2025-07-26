Найдете ли слово «планета» за восемь секунд? 26.07.2025, 15:32

Проверьте свою внимательность и концентрацию с помощью визуальной головоломки.

В визуальной головоломке нужно всего за 8 секунд найти скрытое слово «планета». Решая её, вы проверите, способны ли вы быстро сконцентрировать внимание, какие у вас память и наблюдательность, пишет УНИАН.

По данным психологов, такие головоломки активируют участки мозга, отвечающие за пространственное представление и обработку визуальной информации. Также они тренируют избирательное внимание, то есть способность сосредотачиваться на одном элементе в сложной среде. Люди с более сильным избирательным вниманием, как правило, быстрее находят слово, поскольку они эффективнее фильтруют отвлекающие факторы.

Почему слово нужно найти за отведённое время? Эти 8 секунд на самом деле играют важную роль в том, как работает ваш мозг. Когда мы соревнуемся со временем, мозг переключается в режим повышенной бдительности.

Итак, сосредоточьтесь и начинайте поиск. У вас на это отведено всего 8 секунд. Напомним: нужно найти слово «планета». Время пошло.

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