«Польша должна быть готова» 26.07.2025, 15:40

Туск допустил войну с РФ уже через 18 месяцев.

Россия будет готова к «конфронтации» с Европой в 2027 году, поэтому Польша сейчас активно готовится к такому сценарию. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск, опубликовав соответствующее заявление на платформе Х.

Накануне он встретился с главнокомандующим сил НАТО в Европе и по совместительству главнокомандующим войск США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Туск напомнил, что не так давно американский генерал прямо предупредил, что Россия готовится к войне против НАТО, в том числе и против Польши, в 2027 году.

«Я также имел возможность сегодня поговорить с бывшим шефом [британской разведки] MI6 и новым шефом MI6. Все эти встречи, разговоры, решения посвящены одному: Польша должна быть готова, хорошо подготовлена. Польская армия должна быть хорошо оснащена, а ситуация в Польше — стабильной, чтобы мы были готовы к любому сценарию», — заявил Туск.

По словам польского премьера, он будет принимать определённые решения, сосредоточенные на вопросах безопасности, в том числе те, что сосредоточены на «внутренней политической стабильности» в Польше.

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