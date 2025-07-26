Налоговики рассылают письма белорусам, имеющим недвижимость 1 26.07.2025, 15:48

Что они хотят?

Белорусам начали приходить счета по имущественным налогам за 2024 год. Причем первыми выставили платежки за недвижимость, а за землю и транспорт — пока нет. Тем временем налоговики рассказали, до какого числа надо уплатить эти сборы и что грозит, если это не сделать, пишет «Зеркало».

В личных кабинетах белорусов на сайте Министерства по налогам и сборам стали появляться платежки по имущественным сборам. Однако счета выставлены частично — пока что только за недвижимость (если судить по суммам), а за землю и транспорт — нет.

Напомним, с 1 января 2024 года приняли изменения при оплате транспортного сбора, а также налога на недвижимость и землю. Так, появился единый платеж по ним — налоговики будут выставлять общую сумму к оплате, а не присылать три разные платежки, как это происходило ранее.

Тем, кто уже получил в личных кабинетах на сайте МНС счета на оплату налога на недвижимость, при этом имеет также земельный участок и авто, должным доначислить сборы.

До какого числа надо уплатить

Уведомления на уплату имущественных сборов должны прислать не позже 1 октября — по почте или через личный кабинет на сайте МНС (кто давал на это согласие). Внести деньги при этом надо до 17 ноября включительно — с учетом того, что 15 и 16 ноября будут выходными днями. «Физические лица вправе оплатить налоги частями и досрочно», — поясняют налоговики.

При этом тем, кто «забудет» внести эти сборы, грозит наказание. В КоАП прописано, что для тех, кто не уплатил единый имущественный платеж, предусмотрена административная ответственность — до 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше десяти базовых величин (на сегодня это 420 рублей). «За повторную умышленную неуплату в течение одного года после наложения административного взыскания — до двухсот базовых величин (до 8400 рублей)», — уточняли ранее налоговики.

Дедлайн по уплате выставленных сборов— 17 ноября.

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