NYT: Как Трамп может закончить войну в Украине 1 26.07.2025, 15:55

Дональд Трамп

Нужны настоящие переговоры.

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование в Путине. Несмотря на «хорошее общение», как сказал глава Белого дома, на следующий день после звонков «Путин рушит еще один дом в Киеве». Это разочарование подтолкнуло Трампа к усилению давления на Россию: он пообещал поставки оружия в Европу для передачи Украине и пригрозил «очень жесткими» тарифами, если Москва не согласится на прекращение огня в течение 50 дней, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя Трамп считает, что дипломатия уже провалилась, эксперты настаивают, что переговорный процесс в полном смысле так и не начался. Несколько звонков и визитов — это не полноценные переговоры. До сих пор не ясно, на какие уступки готова Россия, поскольку настоящих переговоров с компромиссами с обеих сторон еще не было.

История показывает, что мирные договоренности требуют времени. Переговоры по Северной Ирландии заняли почти два года, а перемирие после Корейской войны — более 500 встреч. В таких случаях успех приносили профессиональные команды, постоянные контакты и дипломатия «маятника», как в случае бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера на Ближнем Востоке.

Сегодня, когда Россия и Украина впервые с 2022 года уже трижды провели прямые встречи, существует шанс начать серьезный процесс. Хотя интенсивность боевых действий остается высокой, обмены пленными стали возможны.

Чтобы добиться прорыва, США могли бы продвигать соглашение о рамках будущего мира, как это было в переговорах между правительством Колумбии и повстанцами. Только создав базу для обсуждений, можно рассчитывать на подлинный прогресс.

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