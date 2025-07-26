В центре Бреста поставили памятник гигантской пуговице
- 26.07.2025, 16:05
Это символ удачи от городского фонарщика.
Самый популярный человек в городе — фонарщик. Самая популярная вещь на его кителе — пуговица, пишет «Вечерний Брест».
За несколько лет службы фонарщику пришлось поменять несколько пуговиц, так как они быстро выходили из строя и просто терялись. Все дело в том, что пуговица брестского фонарщика должна приносить людям счастье.
Виктор Кирисюк уже 16 лет зажигает фонари в Бресте.
По предложению самого фонарщика из нержавеющей стали сделали огромную пуговицу диаметром 3 метра 40 сантиметров и весом больше тонны. Пуговица «на счастье» появилась в городе на пересечении улиц Советской и Дзержинского.
Первыми прикоснуться к пуговице и загадать желание было предоставлено брестским молодоженам. Кстати, сегодня в городе 31 пара заключает брак.