закрыть
26 июля 2025, суббота, 16:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В центре Бреста поставили памятник гигантской пуговице

  • 26.07.2025, 16:05
В центре Бреста поставили памятник гигантской пуговице
Фото: Наша Ніва

Это символ удачи от городского фонарщика.

Самый популярный человек в городе — фонарщик. Самая популярная вещь на его кителе — пуговица, пишет «Вечерний Брест».

Фото: Наша Ніва

За несколько лет службы фонарщику пришлось поменять несколько пуговиц, так как они быстро выходили из строя и просто терялись. Все дело в том, что пуговица брестского фонарщика должна приносить людям счастье.

Виктор Кирисюк уже 16 лет зажигает фонари в Бресте.

Фото: Наша Ніва

По предложению самого фонарщика из нержавеющей стали сделали огромную пуговицу диаметром 3 метра 40 сантиметров и весом больше тонны. Пуговица «на счастье» появилась в городе на пересечении улиц Советской и Дзержинского.

Первыми прикоснуться к пуговице и загадать желание было предоставлено брестским молодоженам. Кстати, сегодня в городе 31 пара заключает брак.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников