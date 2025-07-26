В центре Бреста поставили памятник гигантской пуговице 26.07.2025, 16:05

Фото: Наша Ніва

Это символ удачи от городского фонарщика.

Самый популярный человек в городе — фонарщик. Самая популярная вещь на его кителе — пуговица, пишет «Вечерний Брест».

Фото: Наша Ніва

За несколько лет службы фонарщику пришлось поменять несколько пуговиц, так как они быстро выходили из строя и просто терялись. Все дело в том, что пуговица брестского фонарщика должна приносить людям счастье.

Виктор Кирисюк уже 16 лет зажигает фонари в Бресте.

Фото: Наша Ніва

По предложению самого фонарщика из нержавеющей стали сделали огромную пуговицу диаметром 3 метра 40 сантиметров и весом больше тонны. Пуговица «на счастье» появилась в городе на пересечении улиц Советской и Дзержинского.

Первыми прикоснуться к пуговице и загадать желание было предоставлено брестским молодоженам. Кстати, сегодня в городе 31 пара заключает брак.

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