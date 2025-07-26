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Как Александр Сырский стал одним из главных врагов Кремля

  • 26.07.2025, 16:11
Как Александр Сырский стал одним из главных врагов Кремля
Александр Сырский
Фото: Getty Images

Главнокомандующий ВСУ родился в семье военного.

Украинский военачальник Александр Сырский, который в феврале 2024 года был назначен главнокомандующим Вооруженных сил Украины, является уроженцем России. Он построил выдающуюся карьеру в Украине и стал одним из ключевых противников путинской власти. 26 июля главнокомандующий празднует 60-летие.

Фото: Getty Images

«Телеграф» рассказывает, что известно о российских корнях Александра Сырского, как он оказался в Украине и достиг здесь больших высот в военном деле.

Фото: Getty Images

Родился 26 июля 1965 года в маленьком российском селе Новинки Владимирской области РФ в семье профессионального военного. В 70-х годах отца перевели служить в Украину, так что он вместе с семьей переехал в Харьков. Именно там Александр Сырский с золотой медалью окончил школу.

Фото: Getty Images

В 1982 году Сырский получил квоту для отличников, по которой поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. Закончил его в 1986 году в звании лейтенанта. Первое место службы будущего главкома ВСУ — командир мотострелкового взвода 426 мотострелкового полка 25-й гвардейской мотострелковой дивизии (в Лубнах на Полтавщине).

Кроме Московского военного училища Александр Сырский в 1998 году закончил с отличием Академию Вооруженных Сил Украины, а в 2006 году – Национальную академию обороны Украины также с отличием. Он имеет степень кандидата военных наук.

Фото: Getty Images

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, Александр Сырский прошел все ступени воинской службы — от командира мотострелкового взвода до командира отдельной механизированной бригады.

В дальнейшем занимал должности:

- заместителя начальника штаба корпуса быстрого реагирования;

- начальника штаба – первого заместителя Командующего Объединенного оперативного командования;

- первого заместителя начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

- первого заместителя начальника Главного командного центра Вооруженных сил Украины;

- начальника Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины;

- командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины;

- командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Фото: Getty Images

А 8 февраля 2024 года генерала Александра Сырского назначили на высшую в Украине воинскую должность — он стал Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Также известно, что Сырский — Герой Украины, отмеченный государственными и ведомственными наградами.

Фото: Getty Images
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