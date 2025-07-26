Почему Китаю невыгодна победа РФ 1 26.07.2025, 16:18

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Россия — главная проблема Пекина.

Самой большой проблемой для Китая на данный момент является Россия, а не США, как это декларируется китайской дипломатией. Об этом 25 июля пишет The Hill.

2 июля министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас заявил, что Пекин не может допустить поражения страны-агрессора РФ в войне, которую она развязала в Украине. В случае краха РФ США сосредоточат все свое внимание на борьбе с Китаем, якобы сказал он.

По их мнению, если Кремль одержит победу в Украине (как бы ни определялась эта победа), нелегитимный президент РФ Владимир Путин «будет преисполнен самоуверенности и высокомерия». В этом случае Москва может быть достаточно безрассудной, чтобы напасть на страну НАТО или попытаться аннексировать северный Казахстан, что не пойдет на пользу Китаю.

Если Россия проиграет в Украине (как бы ни определялось эта поражение), может возникнуть «целый ряд крайне дестабилизирующих сценариев», предполагают журналисты. По их прогнозу, полностью разгромленная Россия может погрузиться во внутреннее насилие, дестабилизировав тем самым Евразию. Путин может быть свергнут в результате переворота, и его режим может рухнуть. Издание считает, что в этом случае в РФ может разразиться гражданская война. Китай в указанных обстоятельствах мог бы аннексировать большие российские территории Дальнего Востока, но эти приобретения были бы омрачены угрозами безопасности, сказано в статье.

Ослабление Москвы выгодно Пекину не меньше, чем Вашингтону, также, как Европе и Украине, заявляют авторы публикации. Все это говорит о том, что Ван И в разговоре с Каллас, возможно, давал понять Западу, что то, чего хочет Китай, должно быть и тем, чего хочет Запад: США должны активно стремиться к ослаблению России. Это легко достичь, помогая Украине остановить Путина, резюмирует The Hill.

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