«У Лукашенко отказали последние мозги»5
- 26.07.2025, 16:26
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У диктатора серьезные проблемы с алкоголем.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях остро отреагировали на свидетельства о проблемах Лукашенко с алкоголем.
Приводим некоторые из них:
«Лука не знает меры.Что водку пить,что воровать, обворовывать. Только бы не работать».
«Какое самомнение у этого Синепалого, безграмотного мозаичного психа!»
«Свидетели, которые видели его еще в молодости, знают почему это быдло «не пьет». Последние мозги отказывают. Хватается за вилы и начинает гонятся за всеми, с кем выпивал».
«Он самый настоящий алкаш, потому у него сейчас такое разрушенное здоровье. Это явный признак хронического алкоголизма».
«Не удивлюсь, если это мурло в пьяном виде хватается за нож и бегает за людьми».