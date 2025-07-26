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«У Лукашенко отказали последние мозги»

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  • 26.07.2025, 16:26
  • 3,832
«У Лукашенко отказали последние мозги»

У диктатора серьезные проблемы с алкоголем.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях остро отреагировали на свидетельства о проблемах Лукашенко с алкоголем.

Приводим некоторые из них:

«Лука не знает меры.Что водку пить,что воровать, обворовывать. Только бы не работать».

«Какое самомнение у этого Синепалого, безграмотного мозаичного психа!»

«Свидетели, которые видели его еще в молодости, знают почему это быдло «не пьет». Последние мозги отказывают. Хватается за вилы и начинает гонятся за всеми, с кем выпивал».

«Он самый настоящий алкаш, потому у него сейчас такое разрушенное здоровье. Это явный признак хронического алкоголизма».

«Не удивлюсь, если это мурло в пьяном виде хватается за нож и бегает за людьми».

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