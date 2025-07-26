The Telegraph: Бразилия построила крупнейшую в мире фабрику комаров 1 26.07.2025, 16:37

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Зачем?

В бразильском городе Куритиба заработало уникальное предприятие — крупнейшая в мире фабрика по производству комаров. Казалось бы, зачем разводить насекомых, которые вызывают болезни и дискомфорт? Но эти комары особенные — их яйца заражены бактерией Wolbachia, которая блокирует передачу вируса денге, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Заболевание, известное как «ломающая кости» лихорадка, в прошлом году охватило Латинскую Америку, заразив более 13 миллионов человек. В Бразилии число больных превысило 6,5 миллиона, и более 5 700 человек скончались.

Бактерия Wolbachia, естественная для некоторых насекомых, но не для комаров Aedes aegypti, конкурирует с вирусом внутри насекомого, мешая ему размножаться. В результате укус такого комара не передает вирус человеку. Кроме того, Wolbachia препятствует распространению вирусов Зика, желтой лихорадки и чикунгуньи.

На фабрике площадью 5 тысяч квадратных метров планируют производить около 100 миллионов яиц с бактерией Wolbachia каждую неделю — более пяти миллиардов в год. Яйца будут развиваться уже в городах по всей стране, где новые комары заменят естественное население, снижая распространение болезней.

Метод Бразилии отличается от применяемого в Сингапуре: здесь выпускаются и самцы, и самки с бактерией, что обеспечивает устойчивость эффекта на долгие годы.

Эксперты подчеркивают: это долгосрочная стратегия, результаты которой появятся не сразу. Тем не менее уже проведенные испытания в Индонезии и Колумбии показывают снижение заболеваемости на 77–94%.

Таким образом, бразильская инициатива — один из самых многообещающих способов борьбы с лихорадкой денге и другими опасными вирусами.

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