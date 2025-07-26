На минской Комаровке появились первые сладкие арбузы 26.07.2025, 16:59

1,038

Что почем в последние выходные июля?

Сезон абрикосов в самом разгаре, появляются первые сладкие арбузы и лисички. Обзор цен и ассортимента Комаровского рынка в эти выходные, пишут «Минск-Новости».

Обход рынка решаю начать с абрикосов. Ценник на южных красавцев сильно разнится. Можно найти предложения от 6,90 до 10,90 рубля за килограмм. И каждая карточка обещает сладкий и сочный вкус. Но так ли это? Подхожу к товару с названием «Огонь».

— И что, правда такой сладкий? — спрашивает покупательница.

— Огонь! — лаконично отвечает молодой продавец.

— Все они так говорят, — шепчет женщине подруга. — А потом приносишь домой кислятину.

Продавец без лишних возражений берет в руки спелый оранжевый фрукт, нарезает и протягивает половинку. Сомневающаяся покупательница берет ее в руки, пробует и просит взвесить ей два килограмма.

— Вместо тысячи слов! — кивает мне молодой человек.

Улыбаюсь и иду смотреть ассортимент дальше. Внимание привлекают огромные горы из арбузов и дынь. Продавцы различными способами пытаются привлечь к себе внимание. Наконец сдаюсь и подхожу к тому, кто бодро и звонко отбивал ритм известной мелодии на зеленых гигантах.

— Дыня четыре, арбуз пять за килограмм, — говорит мужчина.

Замечаю пол-литровые стаканы с дарами леса, потеснившие всеми любимую клубнику. За стакан черники в среднем просят от 5 до 7 рублей, а вот за килограмм ценник может доходить аж до 20 рублей.

— Собирать тяжело, — поясняет продавец. — Спина потом весь день болит. Но ради вас стараемся.

Не хочется сомневаться в правдивости его рассказа, но все-таки присматриваюсь к другим предложениям. Надо же, нашла чернику по 14 рублей за килограмм. Видимо, у здешних собирателей спина оказалась гораздо крепче.

С малиной ситуация примерно такая же: ценник может быть от 14 до 20 рублей за килограмм. Поэтому многие предпочитают голубику, чья стоимость варьируется от 14,90 до 15,90 рубля за аналогичный вес.

Среди великого многообразия нектаринов и персиков ищу любимые сливы. Нахожу всего два лотка, одни из которых носят гордое название «Президент».

— Потому что со знаком белорусского качества! — поясняет мне продавец.

Этот «Президент» родом не из Александрии, а из Гродненской области. Но по качеству, и правда, не подвел. Сладкие красавицы обошлись мне в 16 рублей за 1,5 килограмма с учетом небольшой скидки.

А что с овощами? Перехожу в сектор с урожаем из огородов и попадаю в зеленый рай. Петрушка, кинза, укроп, листья салата, шпинат, зеленый лук — ценник начинается от 1 рубля за 100 грамм и не поднимается выше 3 рублей.

На прилавках также можно заметить многообразие огурцов и помидоров. Их ценник варьируется от от 3 до 5,50 рубля за килограмм. Появился и первый молодой картофель, хоть и в небольших количествах. Для моркови и свеклы пока не сезон, но редкие экземпляры от 3,50 рубля за килограмм вполне можно найти.

Дождливое лето ускорило начало грибного сезона. Затариться лисичками на Комаровке? Проще простого! Они обойдутся в 9,90 рубля за килограмм. А вот боровики, подосиновики и прочие шляпочные придется еще подождать. При должном старании на дальних секторах их все же удалось найти, но разнообразие невелико.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com