«Международный автобус уехал без меня» 9 26.07.2025, 16:46

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Пассажирка «не вписалась в тайминг» во время санитарной остановки.

«Остановка 7 минут, просьба не опаздывать!» А если опоздать? Автобус — это же не самолет и не поезд, без вас не уедет. Или уедет? Читательница «Онлайнера» на личном опыте убедилась, что может быть и так.

Женщина рассказала, что ей нужно было съездить в Санкт-Петербург на семейное торжество. Билеты на автобус она покупала онлайн через приложение. Вечером выехали из Минска, прошли границу, а затем и случилась вся эта история.

— В 3:03 ночи автобус делает санитарную остановку на заправке в населенном пункте Опочка, водитель говорит буквально следующее: «Санитарная остановка, отправляемся в 3:10, просьба не опаздывать!» Напоминаю: международный автобус, на борту приблизительно 50 человек, 7 минут на санитарную остановку?

Вышли на заправку, стали в очередь, а она длинная, все — люди из автобуса (которых ты в лицо, конечно же, не знаешь). По ощущениям, никто никуда не торопится. Завершив свои дела, возвращаюсь к месту стоянки и вижу картину: стоят 3 автобуса… и не один из них не мой! — вспоминает читательница.

— Ощущение, что ты находишься в главной роли в комедии абсурда.

Я привыкла к тому, что перед отъездом в обязанности водителя входит как минимум обойти салон и удостовериться, что все пассажиры на местах. Но, видимо, такие обязанности есть не в том направлении. Итак, что мы имеем: я стою среди ночи непонятно где, мой багаж уехал без меня, при мне только паспорт, банковские карты, которые не работают в РФ, несколько тысяч российских рублей и полное непонимание, а что, собственно, делать дальше?

Ситуацию спасли белорусы, которые направлялись организованной экскурсией из Минска в Санкт-Петербург на автобусе. Рассказчица уточняет, что багаж встречали родственники на автовокзале Санкт-Петербурга, выписав для этого специальное разрешение у руководства вокзала.

— Самое смешное (абсурдное): водитель даже не понял, что он кого-то забыл, а мои бывшие соседки по автобусу, видимо, просто наслаждались освободившимся рядом местом. Никого не смутило отсутствие человека, который оставил свои вещи на месте и исчез среди ночи, — замечает наша читательница.

По возвращении в Минск она обратилась в компанию, у которой покупала билет, заявила претензии и потребовала вернуть деньги. Чтобы добиться компенсации, пришлось ждать более десяти дней и несколько раз общаться со службой поддержки.

— Деньги за билет мне возместили, извинения принесли, я их приняла. Наказывать никого не хочу, раз все завершилось благополучно, будем считать, что у нас обоих выдалась плохая ночь, — ставит она точку в истории.

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