В России на военном аэродроме «Армавир» уничтожен самолет СУ-27УБ

В России на военном аэродроме «Армавир» уничтожен самолет СУ-27УБ1
- 26.07.2025, 17:11
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ГУР МО Украины раскрыло детали.
В ночь на 26 июля на военном аэродроме «Армавир» в Краснодарском крае России уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ, сообщает Главное управление разведки Украины.
«В России на Армавире уничтожен самолет СУ-27УБ», — заявили в ГУР.
По их данным, в ночь с 25 на 26 июля на аэродроме «Армавир» Краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель вооруженных сил РФ СУ-27УБ.
В то же время, по информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома — отсутствует.
Аэродром «Армавир» и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища.
«Сопротивление кремлевскому режиму внутри России — растет», — добавили в разведке.
Су-27 — это советский всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения. Самолет создан для завоевания превосходства в воздухе, однако также применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.
Су-27 способен нести тактические ядерные боеприпасы. Этот самолет является одним из основных боевых самолетов ВВС России.