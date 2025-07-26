Украинка победила титулованного майора армии РФ на ЧМ по фехтованию 2 26.07.2025, 17:21

Юлия Бакастова

Фото: Getty Images

Фехтовальщица из Киева одержала яркую победу.

Фехтовальщица сборной Украины Юлия Бакастова стартовала с победы над известной россиянкой на чемпионате мира-2025 в Тбилиси.

В стартовом поединке индивидуальных соревнований среди спортсменок соперницей Юлии стала титулованная «нейтральная» спортсменка из РФ Софья Великая, пишет zn.ua.

Украинка одержала победу со счетом 15:14 и прошла дальше.

Стоит отметить, что Великая является восьмикратной чемпионкой мира и двукратной олимпийской чемпионкой. При этом россиянка имеет звание майора армии России, а в прошлом году она была доверенным лицом Путина на «выборах».

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