Украинка победила титулованного майора армии РФ на ЧМ по фехтованию

Украинка победила титулованного майора армии РФ на ЧМ по фехтованию2
- 26.07.2025, 17:21
Фехтовальщица из Киева одержала яркую победу.
Фехтовальщица сборной Украины Юлия Бакастова стартовала с победы над известной россиянкой на чемпионате мира-2025 в Тбилиси.
В стартовом поединке индивидуальных соревнований среди спортсменок соперницей Юлии стала титулованная «нейтральная» спортсменка из РФ Софья Великая, пишет zn.ua.
Украинка одержала победу со счетом 15:14 и прошла дальше.
Стоит отметить, что Великая является восьмикратной чемпионкой мира и двукратной олимпийской чемпионкой. При этом россиянка имеет звание майора армии России, а в прошлом году она была доверенным лицом Путина на «выборах».