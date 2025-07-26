«Россия сама без денег»: Москва оставила Лукашенко без финансирования 26.07.2025, 17:31

Экономист о том как, диктатор клянчит деньги.

Минск ведет переговоры с Москвой о возможности рефинансирования полученных ранее кредитов и получении новых займов.

Впрочем, не все разделяют оптимизма белорусских властей. Доктор экономических наук Игорь Липсиц перспективу получения Минском российских денег назвал «сомнительной», пишет «Салідарнасць».

— Давать-то неоткуда, Россия сама сейчас осталась без денег, — отмечает экономист. —У нее, как говорят в народе, голяк в бюджете. С одной стороны, в РФ упали нефтегазовые доходы, с другой — слишком крепкий рубль и поэтому очень маленькие рублевые эквиваленты валютных доходов экспортеров.

По словам Липсица, поправить ситуацию не удается по нескольким причинам.

— Цена на нефть падает и не собирается расти. «Роснефть» запланировала на будущий год план деятельности, исходя из цены 42-43 доллара за баррель. На такой цене не разживешься. Так что в этом смысле большого прироста доходов бюджета не ожидается.

С другой стороны, надо бы девальвировать рубль, но не очень понятно как.

— Никто не хочет валюту покупать, потому что непонятно, сможешь ли ты ей потом свободно распоряжаться. Правительство же России — оно такое, все время что-то хочет ограничить. Вот сегодня по криптовалюте ввели уголовное наказание, а завтра введут по валюте. Ну и как покупать? Не хотят покупать россияне валюту, — констатирует экономист.

Из всего этого можно сделать вполне однозначный вывод, что денег для «союзника» у России в ближайшее время не найдется.

Игорь Липсиц также не видит возможности «поделиться» запасами российской нефти, о чем не так давно просил Лукашенко.

— Знаете, одна такая тонкая проблема: поделиться по-братски — это святое дело, конечно. Но денежки где за нефть? Нефтяная компания — частная компания. Вот вы нефть добыли, можете ее переработать на бензин, дизтопливо, продать в России, хоть что-то получите.

А если отдать в Беларусь – ничего не получишь. А зарплату работникам надо платить каждый месяц, иначе — уголовное наказание. Так что нефтяники, они, конечно, патриоты, но деньги любят даже патриоты.

А в то, что Лукашенко никаким нефтяникам никаких денег отдавать не собирается, российский экономист даже не сомневается, подчеркивая, что так было всегда.

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