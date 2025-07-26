Литва поможет купить Patriot для Украины 26.07.2025, 17:43

Министр обороны страны огласила сумму взноса.

Литва объявила о намерении присоединиться к закупке американских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Планируется выделить до 30 миллионов евро, сообщает LRT.

Во время визита министров обороны стран Балтии в Соединенные Штаты министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сообщила, что страна планирует сделать вклад в закупку американских дальнобойных систем ПВО Patriot для Украины.

«Литва готова внести свой вклад в закупку для Украины Patriot производства Соединенных Штатов. И также, как последнее замечание, как единственный министр обороны НАТО, на которого наложил санкции Китай, я действительно понимаю, что поставлено на карту», - добавила она.

После встречи с министром обороны США Питом Хегсетом она сообщила, что Литва планирует выделить до 30 миллионов евро для достижения этой цели.

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