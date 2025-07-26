В Беларуси «взбесились» цены
- 26.07.2025, 17:47
Как подорожал набор продуктов в одной сети за полгода.
В Беларуси набирает обороты продовольственная инфляция. Прогноз экспертов неутешительный — стоимость продуктов продолжит расти.
Как за последние полгода изменились цены в конкретной торговой сети на один и тот же набор продовольствия? Рассказывает «Зеркало».
Для сравнения мы взяли цены в «Едоставке» за 27 января этого года и актуальные на 26 июля.
Что стало с ценами на молочку
Сырок творожный глазированный «Молочная страна чизкейк, 18%», 45 граммов сейчас стоит 94 копейки. Это на 19% дороже, чем было 27 января этого года.
Пастеризованное молоко «Здравушка, 3,2%» и 0,93 литра теперь продают за 2,89 рубля (+18%), а жирностью 2% этого же производителя и такого же объема — 2,52 рубля (+16,7%). Ультрапастеризованное молоко «Славянские традиции», 3,2%", 0,9 литра 26 июля продают за 2,5 рубля (+8,2%), а «Здравушка, отборное, пастеризованное, 3,4%-6%» объемом 0,93 литра — за 3,1 рубля (+19,2%).
Зерненый творог «Молочная страна, домашний, 4%», 500 граммов сейчас стоит 6,06 рубля. Это на 16,1% больше, чем было во второй половине января.
Сметана «Здравушка, 14%», 400 граммов 26 июля стоит 2,76 рубля (+18%), «Минская марка, 20%, 400 граммов — 3,47 рубля (+9,8%), «Брест-Литовск, 25%», 380 граммов — 4,3 рубля (+7,5%), «Ляховичок, 20%», 350 граммов — 3,52 рубля (+7,7%).
Молоко сгущенное «Рогачевъ с сахаром, без кольца, 8,5%», 380 граммов сейчас продают по 3,99 рубля (+12,1%).
Подсчеты: если сейчас взять по одному наименованию этой молочки из списка выше, то выйдет сумма в 36,05 рубля, а во второй половине января было бы 31,86 рубля. Разница — 4,19 рубля.
На сколько подорожали кофе, чай, печенье и подсолнечное масло
Хлопья овсяные «Эколайн» (500 граммов) подорожали на 15,8% — до 1,39 рубля, масло подсолнечное «Золотая семечка рафинированное», 1000 мл — на 16,5% (до 6,98 рубля), майонез «Золотая капля провансаль люкс», 200 граммов — на 13,5% (до 2,19 рубля), филе сельди «Матиас оригинал в масле», 250 граммов — на 8,4% (до 5,7 рубля).
Печенье овсяное «Новое», 300 граммов сейчас можно купить за 3,37 рубля (+47,8%), молотый кофе Lavazza Crema E Gusto, 250 граммов — за 26,73 рубля (40,3%), черный чай Greenfield Earl Grey Fantasy, 100 пакетов по 2 граммов — 19,07 рубля (+46,9%).
Мука пшеничная «Лидская М 54−28, высший сорт» весом два кг теперь стоит 3,22 рубля. Подорожание на 7,7%. Макароны «Шебекинские спирали» весом 450 граммов сейчас обойдутся в 3,65 рубля. Во второй половине января они стоили 2,75 рубля. То есть рост цены более чем в 1,3 раза.
Как изменилась стоимость мясных продуктов
Сосиски «Троицкие, высший сорт» весом 370 граммов от Гродненского мясокомбината теперь стоят 5,15 рубля, а в январе — 4,29 рубля. Рост цены на 20,1%.
Колбасу вареную «Мортаделла, высший сорт» весом 400 граммов от Брестского мясокомбината сейчас можно купить за 4,83 рубля (+10,3%).
Полендвица «Эскалоп, охлажденный» на 700 граммов от Слонимского мясокомбината теперь стоит 20,09 рубля (+11,4%), филе цыпленка-бройлера «Петруха, охлажденное» на 850 граммов — 13,03 рубля (+4%), полуфабрикат из свинины «Грудинка для мачанки» бренда «Трапеза» — 14,78 рубля за килограмм (+23,3%).
На что цены не изменились или упали
Нашлось несколько товаров, которые за полгода подешевели. К примеру, свекловичный сахар «Городейский» сейчас стоит 2,55 рубля (-5,2%), печенье «Слодыч васильковое сахарное», 100 граммов — 1,06 рубля (-7%), бананы — 5,59 рубля (-3,4%).
Не изменились за полгода цены на соленую рыбу от «Санта Бремор». К примеру, филе слабосоленой семги весом 300 граммов и сейчас, и во второй половине января продавали по 28,75 рубля.