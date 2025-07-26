В Беларуси «взбесились» цены 26.07.2025, 17:47

Как подорожал набор продуктов в одной сети за полгода.

В Беларуси набирает обороты продовольственная инфляция. Прогноз экспертов неутешительный — стоимость продуктов продолжит расти.

Как за последние полгода изменились цены в конкретной торговой сети на один и тот же набор продовольствия? Рассказывает «Зеркало».

Для сравнения мы взяли цены в «Едоставке» за 27 января этого года и актуальные на 26 июля.

Что стало с ценами на молочку

Сырок тво­рож­ный гла­зи­ро­ван­ный «Мо­лоч­ная стра­на чиз­кейк, 18%», 45 граммов сейчас стоит 94 копейки. Это на 19% дороже, чем было 27 января этого года.

Па­сте­ри­зо­ван­ное молоко «Здра­вуш­ка, 3,2%» и 0,93 литра теперь продают за 2,89 рубля (+18%), а жирностью 2% этого же производителя и такого же объема — 2,52 рубля (+16,7%). Уль­тра­па­сте­ри­зо­ван­ное молоко «Сла­вян­ские тра­ди­ци­и», 3,2%", 0,9 литра 26 июля продают за 2,5 рубля (+8,2%), а «Здра­вуш­ка, от­бор­ное, па­сте­ри­зо­ван­ное, 3,4%-6%» объемом 0,93 литра — за 3,1 рубля (+19,2%).

Зерненый творог «Мо­лоч­ная стра­на, до­маш­ний, 4%», 500 граммов сейчас стоит 6,06 рубля. Это на 16,1% больше, чем было во второй половине января.

Сме­та­на «Здра­вуш­ка, 14%», 400 граммов 26 июля стоит 2,76 рубля (+18%), «Мин­ская марка, 20%, 400 граммов — 3,47 рубля (+9,8%), «Брест-Ли­тов­ск, 25%», 380 граммов — 4,3 рубля (+7,5%), «Ля­хо­ви­чо­к, 20%», 350 граммов — 3,52 рубля (+7,7%).

Молоко сгу­щен­ное «Ро­га­чевъ с са­ха­ром, без кольца, 8,5%», 380 граммов сейчас продают по 3,99 рубля (+12,1%).

Подсчеты: если сейчас взять по одному наименованию этой молочки из списка выше, то выйдет сумма в 36,05 рубля, а во второй половине января было бы 31,86 рубля. Разница — 4,19 рубля.

На сколько подорожали кофе, чай, печенье и подсолнечное масло

Хлопья ов­ся­ные «Эко­лайн» (500 граммов) подорожали на 15,8% — до 1,39 рубля, масло подсол­неч­ное «Зо­ло­тая се­меч­ка ра­фи­ни­ро­ван­ное», 1000 мл — на 16,5% (до 6,98 рубля), май­о­нез «Зо­ло­тая капля про­ван­саль люкс», 200 граммов — на 13,5% (до 2,19 рубля), филе сельди «Ма­ти­ас ори­ги­нал в масле», 250 граммов — на 8,4% (до 5,7 рубля).

Пе­че­нье ов­ся­ное «Новое», 300 граммов сейчас можно купить за 3,37 рубля (+47,8%), моло­тый кофе Lavazza Crema E Gusto, 250 граммов — за 26,73 рубля (40,3%), черный чай Greenfield Earl Grey Fantasy, 100 пакетов по 2 граммов — 19,07 рубля (+46,9%).

Мука пше­нич­ная «Лид­ская М 54−28, высший сорт» весом два кг теперь стоит 3,22 рубля. Подорожание на 7,7%. Ма­ка­рон­ы «Ше­бе­кин­ские спи­ра­ли» весом 450 граммов сейчас обойдутся в 3,65 рубля. Во второй половине января они стоили 2,75 рубля. То есть рост цены более чем в 1,3 раза.

Как изменилась стоимость мясных продуктов

Со­сис­ки «Тро­иц­кие, высший сорт» весом 370 граммов от Грод­нен­ского мя­со­ком­би­ната теперь стоят 5,15 рубля, а в январе — 4,29 рубля. Рост цены на 20,1%.

Кол­ба­су ва­ре­ную «Мор­та­дел­ла, высший сорт» весом 400 граммов от Брест­ского мя­со­ком­би­ната сейчас можно купить за 4,83 рубля (+10,3%).

Полендвица «Эс­ка­лоп, охла­жден­ный» на 700 граммов от С­ло­ним­ского мя­со­ком­би­ната теперь стоит 20,09 рубля (+11,4%), филе цып­лен­ка-брой­ле­ра «Пет­ру­ха, охла­жден­ное» на 850 граммов — 13,03 рубля (+4%), по­лу­фаб­ри­кат из сви­ни­ны «Гру­дин­ка для ма­чан­ки» бренда «Трапеза» — 14,78 рубля за килограмм (+23,3%).

На что цены не изменились или упали

Нашлось несколько товаров, которые за полгода подешевели. К примеру, свекловичный сахар «Городейский» сейчас стоит 2,55 рубля (-5,2%), пе­че­нье «С­ло­ды­ч ва­силь­ко­вое са­хар­ное», 100 граммов — 1,06 рубля (-7%), бананы — 5,59 рубля (-3,4%).

Не изменились за полгода цены на соленую рыбу от «Санта Бре­мор». К примеру, филе сла­бо­со­ле­ной семги весом 300 граммов и сейчас, и во второй половине января продавали по 28,75 рубля.

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