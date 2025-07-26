50 дней для Путина: какого числа истекает срок ультиматума Трампа и как давят на Россию 26.07.2025, 17:55

США готовы действовать жестко.

Американский президент Дональд Трамп объявил Кремлю ультиматум: если в течение 50 дней не будет достигнуто «справедливого» соглашения по Украине, США введут вторичные санкции. Отсчет времени для РФ пошел с 14 июля.

В этом материале «Телеграф» рассказывает, какого числа истекает срок от Трампа и что будет после, по его же словам. Сам Трамп отмечает, что, если Россия не выполнит условие, это будет «очень плохо».

Угроза Трампа

14 июля американский президент выразил свое разочарование Кремлем и разговорами с Владимиром Путиным. По его словам, беседы не принесли положительных результатов в вопросе завершения войны.

Потому Трамп решил пойти на ультиматум и заявил следующее:

- Мы очень, очень недовольны ими (Россией. – Ред.). И если мы не договоримся в течение 50 дней, мы наложим очень строгие тарифы, примерно в 100%. Вы называете их вторичными тарифами (тарифы против торговых партнеров России. – Ред.).

То есть, если Россия не уложится в срок, то ей и странам, которые ей помогают, будут грозить пошлины в 100%.

Кроме того, он отметил, что вскоре в Украину поступит оружие на миллиарды долларов.

- Это военная техника на миллиарды долларов, которая будет закуплена у США, передана НАТО и быстро доставлена на поле боя, — сказал он. Трамп добавил, что в эти пакеты войдут 17 систем ПВО Patriot, которые будут отправлены «в ближайшие дни».

Глава Белого дома выразил надежду, что мер с санкциями удастся избежать. Однако тут же он добавил, что США готовы действовать жестко.

На вопрос о том, почему Трамп дал Путину так много времени, он сказал, что срок таможенных тарифов может наступить и раньше этого дедлайна.

«Я не думаю, что 50 дней — это очень долго, и это может произойти раньше…», — заявил президент США.

Когда истекают 50 дней

Если отсчет пошел со дня заявления Трампа, 14 июля, в таком случае 50 дней истекают 2 сентября.

Таким образом, 3 сентября станет 51-м днем, когда в ход должны пойти все угрозы Трампа насчет санкций против России.

Что может случиться на 51-й день

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в своем профиле в X отреагировал на заявление Дональда Трампа об ультиматуме и отметил, что Москве стоит поинтересоваться у Тегерана, что может произойти на 51-й день.

Грэм подчеркнул, что по истечении 50 дней Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100% против стран, которые покупают российскую нефть и тем самым поддерживают военную машину Путина.

- Если Путин и другие интересуются, что произойдет на 51 день, я бы посоветовал им обратиться к аятоллам. Будь я страной, которая покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, я поверил бы президенту Трампу на слово, — сказал он.

Также стоит добавить, что в настоящее время остается загадкой полный список последствий, который грозит России после 50 дней. Дональд Трамп лишь коротко проговорил о тарифах и санкциях.

- Будут тарифы и другие санкции, – отмечал президент США.

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