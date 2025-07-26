«Россия близится к своему финалу» 26.07.2025, 18:21

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Олег Жданов

Крушение экономики набирает обороты.

Украинский военный эксперт Олег Жданов с радостью сообщил, что в Российской Федерации происходит одновременно несколько разрушительных процессов. Крушение экономики РФ набирает обороты: некоторые отрасли полностью перестали существовать, а другие — близки к этому. Ситуацию ухудшает уровень мышления многих россиян, который не позволят им грамотно пользоваться бытовыми приборами, что приводит к взрывам домов.

О том, как Россия сама себя разрушает Олег Жданов рассказал на своем YouTube-канале, пишет dialog.ua.

Популярный блогер озвучил подробности очередного несчастного случая со взрывом газового баллона в России: «Скорее всего стандартный газовый пятидесяти литровый баллон затащили в квартиру и панельный дом просто сложился как карточный домик. Если бы баллон находился ниже, на первом этаже, — сложился бы весь подъезд, а так баллон находился на третьем или четвертом этаже, и все, что сверху сложилось просто как карточный домик. Так что, видите, саморазрушение городов Российской Федерации идет руками самих граждан Российской Федерации».

Затем Олег Жданов порадовал украинцев любопытными фактами о состоянии экономики РФ: «Рушится не только коммунально-жилищное хозяйство Российской Федерации и финансовой системы. Автопром: КамАЗ, ЗИЛ и другие автомобильные предприятия переходят на четырехдневную рабочую неделю, то есть промышленность останавливается, комплектующих нет, заказов на покупку этих автомобилей нет. Кому их выпускать? Как оплачивать работу людей? Бесплатно никто работать не хочет. Также аэропорт «Домодедово» на грани банкротства. Долг перед государством — 70 млрд рублей».

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