По БелЖД начнется доставка российских военных, техники и вооружения на учения «Запад-2025» 10 26.07.2025, 18:36

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Уже в ближайшую неделю.

- В соответствии с имеющейся в нашем распоряжении информацией, в настоящее время органы военных сообщений (ВОСО) Беларуси и России при участии Белорусской железной дороги (БЖД) активно взаимодействуют по вопросам организации переброски на территорию нашей страны российской военной техники, боеприпасов и личного состава железнодорожным транспортом, - отмечает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

В ближайшие недели начнётся так называемая активная фаза воинских перевозок в рамках совместных учений «Запад-2025» — непосредственно отправка со станций формирования и погрузки РЖД на станции БЖД воинских эшелонов.

Косвенным подтверждением усилившейся активности, а, следовательно, и начала мероприятий по организации и проведению воинских перевозок служит возросший уровень информационного обмена между упомянутыми ведомствами обеих стран.

Кроме того, военнослужащие Департамента транспортного обеспечения МО РБ (Управления военных сообщений) зачастили с совещаниями в Управление БЖД и визитами на места непосредственного управления перевозочным процессом с целью проведения всех необходимых подготовительных мер.

Следует отметить, что активизация взаимодействия БЖД и Министерства обороны Беларуси, в том числе и частые посещения с целью проведения совместных совещаний в Управлении БЖД и/или в Центре управления перевозками (ЦУП), всегда происходит в преддверии массовых воинских перевозок.

Учитывая, что примерные даты проведения совместных военных учений «Запад — 2021» и предстоящих «Запад — 2025» в целом совпадают, можно с высокой долей вероятности предположить, что графики движения воинских эшелонов по БЖД к настоящему времени уже разработаны и согласованы как белорусской, так и российской сторонами.

Данный факт говорит о том, что непосредственно сами перевозки должны начаться «со дня на день» — в ближайшую неделю.

В настоящее время достоверных сведений об объёмах и сроках данных перевозок пока что нет, но данные о предыдущем таком «мероприятии» в 2021 году представлены следующими цифрами:

Общее количество вагонов, погруженных на российских станциях и доставленных на станции БЖД, составило 1 286 единиц. В общей сложности задействовалось 100 пассажирских вагонов для перевозки личного состава ВС РФ, 1 094 железнодорожные платформы для перевозки техники, 88 крытых вагонов, из которых половина — 44 единицы — следовали с грузом класса ВМ (взрывчатые материалы), а также 4 полувагона, все использовавшиеся для перевозки груза класса ВМ.

Погрузка эшелонов на российских станциях Ильино, Нара, Починки, Ростов-Ярославский, Селетино, Череха, Щёлково производилась с 20 июля по 19 августа 2021 года.

Прибытие всех воинских эшелонов на станции БЖД Брест-Южный, Лесная, Полонка, где производилась их разгрузка и последующий возврат вагонов, осуществлено в промежутке между 22 июля и 21 августа 2021 года.

Материалы по подготовке БЖД к воинским перевозкам железнодорожным транспортом в рамках учений «Запад — 2021»

Усреднённое время доставки одного воинского эшелона на станцию разгрузки БЖД составляло порядка двух суток.

Исходя из заявлений властей, можно сделать предположение о местах проведения этих учений. Поскольку предполагается задействование достаточно большого количества техники и личного состава, использование крупных полигонов является вполне обоснованным. К таковым можно отнести Лепельский полигон, 227-й общевойсковой полигон и военный полигон «Репище», которые расположены соответственно возле железнодорожных станций БЖД Заслоново, Борисов и Осиповичи.

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