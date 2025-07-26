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Белорусской певице Рите Дакоте запретили выступать в России

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  • 26.07.2025, 19:14
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Белорусской певице Рите Дакоте запретили выступать в России
Рита Дакота

В чем причина?

Белорусская певица Рита Дакота, еще в нулевые годы переехавшая в Россию, заявила, что ей запретили выступать в этой стране. Информация об этом появилась в ее Instagram, пишет «Зеркало».

«Мне больше нельзя выступать в России. Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня до сих пор нет мужества это стойко принять. Это разбило мне сердце…», — написала Дакота.

«Я потеряла самое главное, что было в моей жизни как у творца: свою миссию, цель, смысл жизни, возможность служить людям, быть рядом с ними, продолжать свои благотворительные проекты, обнимать и соединять людей своей музыкой. И я не знаю, как мне пережить это, не сойти с ума от боли», — добавила певица.

Причину запрета на выступления певица не называет. Однако в 2020 году она поддержала протесты и выпустила песню «Уходи», адресованную Лукашенко. После начала российской агрессии Дакота поддержала Украину.

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