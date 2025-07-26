«Дроны вплотную приблизились к Путину» 1 26.07.2025, 19:39

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Иван Яковина

О налете на Сочи.

У Путина есть дача в Сочи, где он любит отдыхать летом, сообщил политический обозреватель Иван Яковина, именно поэтому можно предположить, что украинские спецслужбы не просто так ударили по Сочи, а пытались попасть по даче Путина.

- Позавчера был налет украинских беспилотников на Сочи. Там взрывы опять же гремели по всему городу и даже постояльцев гостиниц загнали в подземные паркинги на время этой самой атаки, на время воздушной тревоги. Для многих это был первый опыт такого рода. По-моему, это был первый настолько масштабный налет на российскую туристическую летнюю столицу. Почему столицу? Потому что там расположена летняя резиденция Путина. Он там летом проводит больше времени, чем в Москве, чем в Петербурге и чем где бы то ни было еще, - порадовал хорошими новостями украинцев журналист.

После этого Иван Яковина озвучил интересное предположение:

- Возможно, кстати, я не удивлюсь, если мы узнаем, что какая-то часть этих дронов была направлена для бомбардировки именно путинской резиденции. В принципе, такое возможно, но вообще там много военных объектов, многих стратегических объектов, много всякого разного. Например, достоверно известно, что в результате этого налета на Сочи в поселке Сириус, недалеко от Сочи, была взорвана и загорелась нефтебаза «Лукойла», и она горела там сутки после нанесения этих ударов, то есть не безрезультатный налет получился.

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