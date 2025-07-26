Трамп взялся мирить Камбоджу и Таиланд 2 26.07.2025, 19:46

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Дональд Трамп

Говорит, что уже хотят прекратить огонь.

Президент США Дональд Трамп 26 июля провел телефонные разговоры с лидерами Камбоджи и Таиланда, между которыми начался вооруженный конфликт. По словам американского президента, обе страны готовы прекратить огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что провел разговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячаем. Президент США хочет урегулировать конфликт между странами.

Боевые действия президент уже сравнил с конфликтом между Пакистаном и Индией, который удалось успешно остановить. Правительства Таиланда и Камбоджи получили угрозу, что торговые переговоры с США будут приостановлены, если они не согласятся на прекращение огня.

- Мы, кстати, по совпадению, ведем торговые переговоры с обеими странами, но не хотим заключать сделки ни с одной из них, пока они воюют - и я им это прямо сказал!, - написал он.

По словам Трампа, премьер Камбоджи после разговора якобы уже согласился на прекращение боевых действий. Президент США утверждает, что ту же самую позицию разделяет премьер Таиланда.

- Я только что разговаривал с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда, и это был очень хороший разговор. Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира. Сейчас я собираюсь передать это послание премьер-министру Камбоджи. После разговора с обеими сторонами, прекращение огня, мир и процветание кажутся естественными, - заявил Трамп по итогам обоих разговоров.

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