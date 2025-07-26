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Украина обошла Францию: составлен рейтинг армий мира по объему расходов

  • 26.07.2025, 19:56
  • 1,268
Украина обошла Францию: составлен рейтинг армий мира по объему расходов

Украина увеличила расходы на оборону более чем в восемь раз за последние пять лет.

Украина находится на 8-м месте в мире по объемам расходов на оборону. В абсолютных цифрах Россия опережает нас почти втрое. Об этом сообщает телеграм-канал UA War Infographics.

Так, на основании данных, собранных Стокгольмским институтом исследования проблем мира, составлен топ стран мира по уровню военных расходов в 2024 году. Первая десятка выглядит следующим образом:

США - 997 миллиардов долларов;

Китай - 313 миллиардов;

Россия - 149 миллиардов;

Германия - 88 миллиардов;

Индия - 86 миллиардов;

Великобритания - 82 миллиарда;

Саудовская Аравия - 80 миллиардов;

Украина - 64 миллиарда;

Франция - 64 миллиарда;

Япония - 55 миллиардов.

Все страны первой десятки нарастили свои расходы на оборону по сравнению с 2020 годом. Больше всего - Украина (+838%) и Россия (+126%), меньше всего - Япония (+3%), Франция (+10%) и Китай (+10%).

Для понимания, в 2020 году расходы Украины на оборону составляли лишь 6,8 миллиарда долларов.

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