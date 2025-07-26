Папа Римский впервые принял в Ватикане представителя РПЦ
- 26.07.2025, 20:21
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Папа встретился с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Папа Римский Лев XIV впервые после своей интронизации принял в Ватикане высокопоставленного представителя РПЦ. Об этом сообщила в субботу, 26 июля, пресс-служба Святого Престола.
Согласно опубликованному сообщению, утром 26 июля Лев XIV принял на аудиенции шестерых гостей. Четвертым в списке указан митрополит Волоколамский Антоний, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Никаких подробностей о переговорах в Ватикане не сообщили.