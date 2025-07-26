закрыть
26 июля 2025, суббота, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Папа Римский впервые принял в Ватикане представителя РПЦ

  • 26.07.2025, 20:21
  • 1,074
Папа Римский впервые принял в Ватикане представителя РПЦ
Папа Римский Лев XIV

Папа встретился с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Папа Римский Лев XIV впервые после своей интронизации принял в Ватикане высокопоставленного представителя РПЦ. Об этом сообщила в субботу, 26 июля, пресс-служба Святого Престола.

Согласно опубликованному сообщению, утром 26 июля Лев XIV принял на аудиенции шестерых гостей. Четвертым в списке указан митрополит Волоколамский Антоний, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Никаких подробностей о переговорах в Ватикане не сообщили.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников