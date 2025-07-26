Минчанин не платил за содержание шестерых детей 7 26.07.2025, 20:29

1,110

Чем для него это обернулось?

42-летнего жителя Минска признали виновным в уклонении от обязательных выплат на содержание шестерых несовершеннолетних детей, находящихся на государственном обеспечении. Об этом сообщили агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Московского района.

У мужчины трое сыновей и трое дочерей. Он лишен родительских прав, а дети полностью находятся под опекой государства. По решению суда он обязан ежемесячно компенсировать расходы на их содержание.

Работая грузчиком, мужчина часто прогуливал работу без уважительных причин, из-за чего не выполнял в полном объеме свои финансовые обязательства. Несмотря на неоднократные предупреждения от судебных исполнителей, мер к исправлению ситуации он не принял. В результате было возбуждено уголовное дело, свою вину обвиняемый признал и заявил о раскаянии.

Как отметили в прокуратуре, мужчина уже трижды привлекался к уголовной ответственности за подобные нарушения. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 174 УК Республики Беларусь. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору он получил два года лишения свободы в колонии общего режима. Также суд назначил принудительное лечение от алкоголизма.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com