Ученый развеял популярный миф о динозаврах 1 26.07.2025, 20:37

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Многие люди до сих пор в него верят.

Многие люди до сих пор верят, что нефть, из которой делают бензин, происходит от разложившихся динозавров. Хотя эта идея довольно распространена, однако она ошибочна с научной точки зрения.

По словам геолога Рейдара Мюллера из Университета Осло, происхождение нефти связано не с динозаврами, а с микроскопическими организмами, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Мюллер объяснил, что на самом деле нефть происходит от огромных количеств древних водорослей и планктона, которые жили в океанах Земли миллионы лет назад. Когда эти крошечные организмы погибали, они опускались на дно моря, прятались под слоями осадка и со временем под давлением превращались в сырую нефть, которую мы добываем сегодня.

Этот процесс требовал специфических условий: низкого уровня кислорода и экстремального давления в течение миллионов лет. Без такой среды органическое вещество разлагалось бы слишком быстро, чтобы образовать нефть.

Более крупные животные, включая морских рептилий или одиночных сухопутных динозавров, попавших в море, гораздо реже способствовали образованию нефти. После смерти эти существа были бы съедены хищниками и разложились задолго до того, как могли быть похоронены, оставив после себя только кости.

Понимание истинного происхождения нефти не только развеивает древний миф, но и демонстрирует, насколько современная цивилизация зависит от остатков микроскопических форм жизни. Эта связь с глубокой историей Земли разрывает сложные процессы, лежащие в основе наших современных энергетических систем.

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