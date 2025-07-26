«С Путиным договориться не получится» 26.07.2025, 20:41

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Россия хочет получить то, что ей не принадлежит и что она не сможет получить.

Киев не сможет договориться с Путиным. Причина сводится к тому, что в современной России по сути требуют уничтожения Украины.

Об этом рассказал «Телеграфу» украинский политолог Тарас Загородний. По его словам, никаких договоренностей в любых форматах не может быть до тех пор, пока Путин остается при власти.

- Кто прикажет отойти из Донецкой, Херсонской и Запорожской областей? Никто такого приказа давать не будет. А это его первое требование, — сказал политолог.

Загородний указал, что именно об этом президент Украины Владимир Зеленский пытается говорить во всех интервью — что в вопросах завершения войны необходимо в первую очередь решить проблему с Путиным.

- Это очень хорошая, очень правильная позиция, — подчеркнул он.

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