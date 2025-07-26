Kакая погода ждет белорусов в первые дни августа
- 26.07.2025, 20:49
Атмосферные фронты диктуют правила.
Вторая половина лета продолжает удивлять белорусов переменчивой погодой. Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе, с 28 июля по 3 августа, страну по-прежнему будут сопровождать дожди, ливни, грозы и порывистый ветер.
Однако дожди будут распределяться не равномерно – где-то густо, где-то пусто. При этом температурный фон останется комфортным, а в некоторых регионах даже очень теплым.
Атмосферные фронты диктуют правила
Как рассказал синоптик Дмитрий Рябов, в начале недели на погоду повлияют юго-западные атмосферные фронты, которые принесут кратковременные, но интенсивные осадки. В понедельник и вторник практически по всей территории страны ожидаются дожди, грозы и локальные ливни.
Ветер: южный, умеренный, при грозах — порывы до 15–20 м/с.
Влажность: до 90%, что создаст ощущение духоты.
Температура: ночью +14…+19°C, днем от +16°C на западе до +27°C на юго-востоке.
Середина недели: новые волны осадков
Во второй половине недели в Беларусь придет новый атмосферный фронт с запада, который продолжит удерживать неустойчивую погоду.
Осадки: кратковременные дожди, грозы, особенно в западных районах.
Ветер: западный, порывистый во время гроз.
Температура: ночью +12…+18°C, днем от +18°C на северо-западе до +29°C на юго-востоке.
Конец недели: высокое давление не спасет от дождей
В четверг и пятницу погодные условия несколько стабилизируются благодаря области высокого давления, но по ее краям все равно будут проникать влажные воздушные массы.
Дожди: неравномерные, местами сильные.
Температура: ночью +11…+16°C, днем от +16°C на северо-западе до +28°C на юго-востоке.
Первые выходные августа: без дождей не обойдется
В субботу и воскресенье погода останется непредсказуемой:
Локальные ливни и грозы в разных регионах.
Туман ночью и утром.
Температура: ночью +13…+17°C, днем +23…+29°C.