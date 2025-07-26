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Kакая погода ждет белорусов в первые дни августа

  • 26.07.2025, 20:49
Kакая погода ждет белорусов в первые дни августа

Атмосферные фронты диктуют правила.

Вторая половина лета продолжает удивлять белорусов переменчивой погодой. Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе, с 28 июля по 3 августа, страну по-прежнему будут сопровождать дожди, ливни, грозы и порывистый ветер.

Однако дожди будут распределяться не равномерно – где-то густо, где-то пусто. При этом температурный фон останется комфортным, а в некоторых регионах даже очень теплым.

Атмосферные фронты диктуют правила

Как рассказал синоптик Дмитрий Рябов, в начале недели на погоду повлияют юго-западные атмосферные фронты, которые принесут кратковременные, но интенсивные осадки. В понедельник и вторник практически по всей территории страны ожидаются дожди, грозы и локальные ливни.

Ветер: южный, умеренный, при грозах — порывы до 15–20 м/с.

Влажность: до 90%, что создаст ощущение духоты.

Температура: ночью +14…+19°C, днем от +16°C на западе до +27°C на юго-востоке.

Середина недели: новые волны осадков

Во второй половине недели в Беларусь придет новый атмосферный фронт с запада, который продолжит удерживать неустойчивую погоду.

Осадки: кратковременные дожди, грозы, особенно в западных районах.

Ветер: западный, порывистый во время гроз.

Температура: ночью +12…+18°C, днем от +18°C на северо-западе до +29°C на юго-востоке.

Конец недели: высокое давление не спасет от дождей

В четверг и пятницу погодные условия несколько стабилизируются благодаря области высокого давления, но по ее краям все равно будут проникать влажные воздушные массы.

Дожди: неравномерные, местами сильные.

Температура: ночью +11…+16°C, днем от +16°C на северо-западе до +28°C на юго-востоке.

Первые выходные августа: без дождей не обойдется

В субботу и воскресенье погода останется непредсказуемой:

Локальные ливни и грозы в разных регионах.

Туман ночью и утром.

Температура: ночью +13…+17°C, днем +23…+29°C.

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