Самый опасный для Земли астероид может столкнуться с Луной
- 26.07.2025, 21:17
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Чем это опасно?
По расчетам астрономов, астероид 024 YR4 может столкнуться с Луной в конце 2032 года. Об этом 26 июля сообщает CNN.
Ученые считали, что астероид, который обнаружили в конце 2024 года, может столкнуться с Землей к 22 декабря 2032 года. Вероятность такого столкновения менялась с каждым новым наблюдением, достигнув пика в 3,1% в феврале – эта цифра сделала его самым рискованным астероидом из когда-либо наблюдавшихся.
Благодаря более точным измерениям исследователи в конечном итоге смогли исключить столкновение с Землей. По данным NASA, последние наблюдения за астероидом в начале июня, перед тем как YR4 исчез из виду, улучшили знание астрономов о том, где он будет находиться через семь лет, почти на 20%.
Эти данные показывают, что астероид может столкнуться с Луной. Столкновение станет уникальным событием для человечества, но оно также может привести к выбросу мелкозернистого лунного материала в сторону Земли.
Хотя Земле не угрожает серьезная физическая опасность, существует вероятность, что в это время под угрозой могут оказаться астронавты или инфраструктура на поверхности Луны, а также спутники, вращающиеся вокруг Земли, от которых зависит поддержание бесперебойной работы жизненно важных аспектов, включая навигацию и связь.
По словам доктора Пола Вигерта, профессора астрономии и физики Западного университета в Лондоне, столкновение может вызвать яркую вспышку, которая будет видна невооруженным глазом в течение нескольких секунд.
В настоящее время исследователи оценивают, насколько масштабный хаос может создать потенциальное столкновение YR4 с Луной, и можно ли что-то сделать, чтобы смягчить его.