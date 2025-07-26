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Как Сырский руководил штурмом в 2022-ом году на Харьковщине и не только

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  • 26.07.2025, 21:46
  • 1,116
Как Сырский руководил штурмом в 2022-ом году на Харьковщине и не только
Александр Сырский

Тогда враг пошатнулся и посыпался.

Украинское наступление в 2022 году на Харьковщине стало одним из самых известных событий — тогда было освобождено более 500 населенных пунктов одним рывком в нескольких регионах.

После этого главкома ВСУ Александра Сырского, которому исполнилось 60 лет, назвали главным архитектором наступления.

Отмечается, что после успеха на Киевщине Сырского «перебросили» на Харьковщину, где он возглавил оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица».

- Нам (украинским военным — ред.) надоело отступать. Мы чувствовали, что нужно где-то нанести такой удар, чтобы враг пошатнулся и посыпался, — вспоминал Сырский позже в интервью ТСН.

Именно после операции в Харьковской области действующего главкома называют архитектором «Слобожанского наступления» ВСУ – в сентябре 2022 года украинская армия стремительным рывком освободила более 500 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Как удалось провести наступление

Большую роль в успехе сыграла и работа медиа, которые непрерывно писали, что ВСУ готовятся атаковать россиян на юге и именно там будет летнее наступление в 2022 году. Впоследствии оккупанты перебросили на Херсонщину резервы и готовились к штурму, но он начался совсем на другом направлении.

- Вопреки ожиданиям россиян, которые готовились к фронтальному наступлению на прифронтовую в то время Балаклею, украинские войска обошли город и ударили с фланга, и это застигло оккупантов врасплох. Преследовавший отступающих россиян Сырский решил отойти от первоначально утвержденного плана, который предусматривал переход к обороне и приказал двигаться за противником дальше, — говорится в материале.

Тогда Слобожанское наступление принесло украинским силам огромное количество трофейной военной техники.

- Результат (наступления — ред.) был гораздо больше, чем мы ожидали. Мы планировали (освободить) примерно на две тысячи квадратных километров меньше, — с улыбкой на лице рассказывал Сырский позже.

Однако главным итогом генерал назвал не трофейное оружие. Он сказал: «Все увидели, что российская армия, вторая армия в мире, победима. Что ее можно и нужно побеждать, что они убегают и довольно быстро».

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