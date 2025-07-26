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Зеленский: Время надавить на РФ так, чтобы войны не было уже в следующем году

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  • 26.07.2025, 22:05
Зеленский: Время надавить на РФ так, чтобы войны не было уже в следующем году
Владимир Зеленский

Кремль несет огромные потери.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал максимально надавить на Россию. Кремль, по его словам, несет огромные потери в экономике. Сейчас есть шанс прекратить войну уже к началу следующего года.

Как отметил в своем вечернем обращении Зеленский, он 26 июля заслушал доклады украинской разведки. По его словам, Служба внешней разведки доложила об эффективности санкций против России и связанных с Кремлем лиц.

- Потери у врага - экономические потери - действительно ощутимы. Будут еще более ощутимы. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает. Сейчас именно такой момент, когда надо надавить на Россию - нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было, - пояснил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что главное - заставить режим российского диктатора Путина пойти на мир. В Кремле должны хорошо осознать, что они не смогут перетерпеть, пересидеть Украину и Европу.

- Санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого, - добавил он.

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