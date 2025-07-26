Зеленский: Время надавить на РФ так, чтобы войны не было уже в следующем году

Зеленский: Время надавить на РФ так, чтобы войны не было уже в следующем году3
- 26.07.2025, 22:05
Кремль несет огромные потери.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал максимально надавить на Россию. Кремль, по его словам, несет огромные потери в экономике. Сейчас есть шанс прекратить войну уже к началу следующего года.
Как отметил в своем вечернем обращении Зеленский, он 26 июля заслушал доклады украинской разведки. По его словам, Служба внешней разведки доложила об эффективности санкций против России и связанных с Кремлем лиц.
- Потери у врага - экономические потери - действительно ощутимы. Будут еще более ощутимы. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает. Сейчас именно такой момент, когда надо надавить на Россию - нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было, - пояснил президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что главное - заставить режим российского диктатора Путина пойти на мир. В Кремле должны хорошо осознать, что они не смогут перетерпеть, пересидеть Украину и Европу.
- Санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого, - добавил он.