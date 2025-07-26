«Это приведет к поражению РФ в гибридной войне в Молдове» 26.07.2025, 22:19

Проевропейские силы способны достойно ответить на угрозу.

Россия усиливает гибридные атаки перед парламентскими выборами в Молдове 28 сентября, но у Кремля кризис новых лиц. Проевропейские силы смогут ответить, если граждане страны мобилизуются с первого тура.

Об этом рассказал депутат парламента Республики Молдова Оазу Нантой.

РФ стремится не допустить окончательной утраты влияния на Молдову, поэтому усиливает гибридные атаки, особенно перед выборами в парламент.

- Россия проиграла первую фазу гибридной войны осенью прошлого года, когда пыталась сорвать проевропейский референдум и переизбрание Майи Санду на второй мандат президента Республики Молдова, — отметил молдавский депутат.

Поэтому Кремль активизирует местную «пятую колонну» — пророссийских политиков, таких как Ирина Влах и Игорь Додон, которые годами выполняют указания Москвы.

- Я помню, как 6 февраля 2015 года Ирина Влах, будучи кандидатом на должность башкана, главы исполнительной власти в Гагаузской автономии, вместе с Игорем Додоном являлась в российское посольство в Кишиневе и клялась, что приведет Гагаузскую автономию в Таможенный союз, и за ней последует вся Молдова, — напомнил Нантой.

Однако у Кремля есть проблема, которая ослабляет возможность сильно влиять на политическую жизнь Молдовы: пул пророссийских политиков очень ограничен и не меняется годами. Поэтому в так называемом левом блоке, созданном пророссийскими партиями перед выборами, нет ни одного нового лица.

- Мы знаем всех этих политических акторов. У Кремля серьезные проблемы, поскольку, когда была объявлена идея создания блока левых сил, на пресс-конференции присутствовал Владимир Воронин (пророссийский политик, бывший президент Молдовы, лидер Партии коммунистов, — ред.), стоявший на пресс-конференции в каких-то тапочках. Рядом был Василий Тарлев (экс-премьер-министр Молдовы, занимавший пост с 2001 по 2008 годы при Воронине, — ред.). Также там был Игорь Додон (пророссийский политик, бывший президент Молдовы, лидер Партии социалистов, — ред). И, наконец, Ирина Влах (экс-башкан Гагаузии, активно поддерживающая пророссийскую риторику и связи с Москвой, — ред), — пояснил молдавский депутат.

Вместе с тем проевропейские силы способны достойно ответить на угрозу при условии мобилизации граждан Молдовы. На это указывает опыт президентских выборов 2024, когда граждане смогли обеспечить победу проевропейских сил.

- Так, по крайней мере, произошло 3 ноября прошлого года, когда граждане Молдовы, независимо от призывов политиков, мобилизовались и обеспечили убедительное переизбрание Майи Санду на должность президента, — прокомментировал Нантой.

Однако в парламентских выборах, которые проходят в один тур (Майя Санду получила победу во втором туре), необходима активная работа с избирателями с первого дня.

- Парламентские выборы проходят в один тур, и здесь, конечно, требуется последовательная работа с гражданами, чтобы мы поняли, что на второй тур на потом ничего нельзя откладывать, требуется мобилизация [избирателей с проевропейской позицией] в первом туре, — пояснил молдавский политик.

Ключевая задача — мобилизовать критически мыслящих граждан для убедительной победы проевропейских сил.

- Конечно, мы знаем, что кремлевская пропаганда работает и в диаспоре, среди диаспор в демократических странах. Но в этой подлой гибридной войне и в этой ситуации надо не то что уповать, но именно мобилизовать тех граждан, критических мыслящих, которые понимают ставки, связанные с парламентскими выборами, — суммировал Оазу Нантой.

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