Политолог объяснил, почему Трамп ведет себя хаотично 27.07.2025, 2:10

Дональд Трамп

Поведение американского президента можно объяснить.

Заявления и действия президента США Дональда Трампа могут выглядеть непредсказуемыми и хаотичными. Однако это связано лишь с тем, что он зависит от своего электората, а своих оппонентов хочет держать в напряжении.

Об этом рассказал политолог Тарас Загородний в интервью «Телеграфу». По его словам, глава Белого дома пытается действовать таким образом, чтобы суть действий была понятна в первую очередь его избирателям.

- Он видит мгновенную реакцию — что нравится людям, как это влияет на рейтинг и так далее. Мы всегда удивляемся, почему Трамп всегда говорит одно, а потом другое. Это хитроватая тактика, которая сводится к тому, что он оставляет себе пространство для маневра, — сказал Загородний.

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Политолог отметил, что существует принцип «стратегической неопределенности», когда оппонента пытаются оставить в неведении с целью того, чтобы он потратил лишние ресурсы в подготовке к самым разным вариантам.

Этот принцип, по его словам, очень пугает авторитарные режимы, так как они не отличаются гибкостью и способностью быстро адаптироваться к непредсказуемым событиям. Поэтому они в этих случаях обычно тратят кучу усилий на то, чтобы подготовиться к тому, чего скорее всего не случиться.

«Это важно, чтобы твой соперник никогда не знал, чего от тебя в конечном счете ждать, потому что это манипуляция разными формами фобий. Манипуляция страхом, манипуляция тщеславием, манипуляциями твоими болями», — сказал он.

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