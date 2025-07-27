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Стало известно, где встретятся фон дер Ляйен и Трамп

  • 27.07.2025, 4:30
Стало известно, где встретятся фон дер Ляйен и Трамп
Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп

Встреча состоится 27 июля.

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии состоится после обеда в воскресенье, 27 июля, в шотландском городке Торнбери, где глава США играет в гольф.

Об этом корреспондентке «Европейской правды» на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, причастный к подготовке визита.

Трамп и фон дер Ляйен проведут переговоры в шотландском городе Торнбери, в котором расположено поле для гольфа американского президента.

- Встреча состоится в воскресенье после обеда в Торнбери», – сказал собеседник.

Он добавил, что другие подробности встречи пока отсутствуют.

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