Стало известно, где встретятся фон дер Ляйен и Трамп
- 27.07.2025, 4:30
Встреча состоится 27 июля.
Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии состоится после обеда в воскресенье, 27 июля, в шотландском городке Торнбери, где глава США играет в гольф.
Об этом корреспондентке «Европейской правды» на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, причастный к подготовке визита.
Трамп и фон дер Ляйен проведут переговоры в шотландском городе Торнбери, в котором расположено поле для гольфа американского президента.
- Встреча состоится в воскресенье после обеда в Торнбери», – сказал собеседник.
Он добавил, что другие подробности встречи пока отсутствуют.