Трамп теряет терпение из-за Путина
- 27.07.2025, 8:04
- 1,730
Президент США дал понять, что пора действовать.
Президент США Дональд Трамп теряет терпения из-за безрезультатности разговора с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.
Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Fox News.
По его словам, американский лидер все еще заинтересован в том, чтобы война в Украине завершилась. Трамп хочет увидеть конкретные действия, нацеленные на это.
«Это не его война, но он хочет, чтобы она закончилась», - отметил Рубио.
Он добавил, что Трамп разочарован тем, что его взаимодействие и телефонные разговоры с Путиным ни к чему не приводят.
«Пора действовать, и президент дал это ясно понять. Он теряет терпение», - добавил Рубио.