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Трамп теряет терпение из-за Путина

  • 27.07.2025, 8:04
  • 1,730
Трамп теряет терпение из-за Путина
Фото: AP

Президент США дал понять, что пора действовать.

Президент США Дональд Трамп теряет терпения из-за безрезультатности разговора с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Fox News.

По его словам, американский лидер все еще заинтересован в том, чтобы война в Украине завершилась. Трамп хочет увидеть конкретные действия, нацеленные на это.

«Это не его война, но он хочет, чтобы она закончилась», - отметил Рубио.

Он добавил, что Трамп разочарован тем, что его взаимодействие и телефонные разговоры с Путиным ни к чему не приводят.

«Пора действовать, и президент дал это ясно понять. Он теряет терпение», - добавил Рубио.

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