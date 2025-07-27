Рубио назвал потенциального преемника Трампа
- 27.07.2025, 8:15
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Он может стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2028 году.
Государственный секретарь США Марко Рубио не исключил, что кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2028 году может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс.
Об этом сообщает Fox News.
«Что ж, я думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом. Если он решит, что хочет этого», - сказал Рубио.
Госсекретарь США считает, что Вэнс отлично справляется с ролью вице-президента. По словам Рубио, они являются близкими друзьями.
«Я надеюсь, что он действительно намерен это сделать», - добавил он.
Слухи о потенциальном преемнике Трампа
Ранее президент США Дональд Трамп поставил точку в слухах о третьем сроке. Он заявил, что сосредоточен на нынешней каденции и баллотироваться в будущем на президентских выборах не планирует.
По словам Трампа, он хочет передать эстафету после завершения нынешнего срока «сильному республиканцу».
На фоне этого появились слухи о его потенциальном преемнике. Издание Semafor сообщало, что администрация Трампа уже рассматривает возможных кандидатов.
Среди основных были названы вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.