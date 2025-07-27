Швейцарская скала станет самым безопасным сейфом Европы 27.07.2025, 8:22

коллаж: moneycontrol.com

Началось строительство уникального хранилища для супербогатых.

В швейцарских Альпах стартует строительство уникального хранилища для супербогатых - Brünig Mega Safe. В глубине скалы появятся подземные пещеры для хранения золота, антикварных авто, вина и искусства за полмиллиона франков каждая.

Об этом пишет SRF.

В горном массиве Брюниг, вблизи городка Лунгерн в швейцарском кантоне Обвальден, начинается строительство подземного комплекса Brünig Mega Safe - хранилища нового поколения для хранения предметов роскоши: антикварных авто, золота, произведений искусства, вин и других ценностей.

Инициатором проекта является 68-летний предприниматель Томас Гассер. Он уже получил разрешение на строительство и планирует начать первые работы уже осенью.

Brünig Mega Safe AG инвестировала миллионы в разрешительные процедуры.

При этом завершение строительства запланировано на 2027 год.

Согласно проекту, в скале будет вырыта система тоннелей размером 200×300 метров. Комплекс будет расположен в стабильной породе - квинтнерском известняке, который, по словам Гассера, имеет высокий уровень безопасности и практически не поддается обвалам.

Внутри будут камеры строгого режима с постоянной температурой +13°C, независимо от времени года.

Стоимость одной пещеры площадью 20 м² составит примерно полмиллиона швейцарских франков. Всего планируется обустроить от 20 до 25 пещер.

Пока ни один из «сейфов» не продан, ведь компания тщательно проверяет происхождение средств. Запросы были получены из Германии, Швеции, ОАЭ и Швейцарии.

«Мы хотим четко знать, откуда поступают деньги. За последние два года нам пришлось отклонить две или три заявки, потому что этого не было», - говорит Томас Гассер.

Кстати, владельцы хранилищ не смогут хранить в них наркотики или взрывчатку - только легальные ценности.

«Запросы уже получены. Один человек хочет хранить в горе 20 автомобилей, другой - 100 000 бутылок вина. И даже был запрос по хранению химических веществ», - говорит инициатор идеи супер-сейфа в горах.

Если все пойдет по плану, массив Брюниг превратится в одно из самых безопасных мест в Европе для хранения богатства.

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