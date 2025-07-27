В Дроздах годами не могут продать дома приспешников Лукашенко 27.07.2025, 8:39

Сколько стоит и как выглядит это жилье?

В микрорайоне Дрозды в Минске как минимум третий год пытаются продать два коттеджа, которые ранее принадлежали приближенным к властям людям. Один недостроенный коттедж принадлежал Андрею Втюрину — экс-главе Службы безопасности Александра Лукашенко. Второй — семье экс-главы Следственного комитета Валентина Шаева, пишет «Зеркало».

Выставленный на продажу недострой, который как минимум до середины 2021-го числился за Андреем Втюриным (не исключено, что и сейчас), находится в Минске на улице Вербной, 24.

Его пытаются сбыть как минимум с конца февраля 2023-го, тогда стоимость была 1 млн 450 тыс. долларов. В июле того же года цену снижали до 1,3 млн. А теперь за него просят 1,4 млн долларов, или 4 121 460 рублей.

Общая площадь дома составляет 590 кв. м, высота потолков — от 3,62 до пяти метров. Все коммуникации в доме центральные.

Также в Дроздах в Минске как минимум третий год пытаются продать коттедж, который стоит почти 10 млн рублей. Ранее жилье принадлежало семье экс-главы Следственного комитета Валентина Шаева — минимум до середины 2021 года. Кто владеет дорогой недвижимостью сейчас, неизвестно.

Коттедж находится в переулке Семковском в Минске. «Продается новый — никто не жил — дом в Дроздах. Участок 14,5 сотки в частной собственности», — указано в объявлении.

Общая площадь объекта — 305 м², жилая — 200 м². Цена — 3 млн 360 тыс. долларов. 9 млн 891,5 тысячи рублей по курсу Нацбанка на 26 июля.

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