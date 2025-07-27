В Беларуси вводят новые правила ввоза авто и лимиты по банковским картам 27.07.2025, 9:03

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Важные изменения наступят с августа.

С августа белорусов ждут изменения: в том числе будут скорректированы правила ввоза автомобилей и начнут действовать лимиты по некоторым картам. Кроме того, вступят в силу обновления по ЕРИП и взносам для ИП, пишет «Онлайнер».

Изменения в ЕРИП

С 1 августа ЕРИП может удалить личные кабинеты некоторых пользователей. Это коснется тех, кто не подпишет допсоглашения на обработку персональных данных. Правила доступа к личному кабинету в ЕРИП изменились еще в прошлом году, раньше пользователи давали согласие на обработку персональных данных на 5 лет, теперь — до 3 лет.

Чтобы дать такое согласие, нужно проставить отметку в специальном поле в личном кабинете ЕРИП. Новшества касаются тех, кто пользуется личным кабинетом на сайте ЕРИП.

ИП будут платить взносы в ФСЗН по-новому

Основные новшества закона, который вносит изменения в систему государственного социального страхования и пенсионного обеспечения, вступят в силу с 18 августа.

Напомним важные изменения:

1. Самозанятые, которые платят налог на профессиональный доход, смогут по своему желанию доплачивать взносы на пенсионное страхование. Таким образом они смогут сформировать страховой стаж для трудовой пенсии и не попасть в пенсионную ловушку.

2. Для ИП вводится более гибкая система: размер взносов в ФСЗН будет зависеть от их фактических доходов. Индивидуальные предприниматели будут уплачивать в ФСЗН 35% фактического дохода, если их доход за год менее 12 минимальных зарплат. Если годовой доход ИП составит от 12 минимальных зарплат и выше, то взносы уплачиваются из 12 «минималок» либо, по желанию ИП, из большей суммы в размере 35%. Здесь ничего не меняется.

3. Кроме того, появится особый порядок уплаты взносов в ФСЗН, если обнаружат зарплату в конвертах. Для нанимателей взносы посчитают по новой схеме — более жесткой. Для работников, получающих зарплату в конвертах, в страховой стаж для пенсии будут учитываться выплаты из размера минимальной заработной платы.

Изменятся правила ввоза автомобилей

С 9 августа вступят в силу новые правила ввоза автомобилей для юрлиц. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания, которые ввозятся партиями более 150 штук, должны будут получать одобрение типа транспортного средства. Для электромобилей новые правила заработают с 1 января 2026 года. Получение ОТТС — достаточно дорогостоящая процедура, для импортера она сейчас обходится в 100—150 тысяч рублей. Для крупных импортеров это подъемные суммы, мелким игрокам придется сложнее, отмечали представители автобизнеса.

Для физических лиц правила ввоза авто при этом не меняются.

Лимиты по картам

«Беларусбанк» для защиты от мошенников с 4 августа введет лимиты при снятии денег с использованием цифровых реквизитов карточек (токенов, сгенерированных в мобильных платежных сервисах). С карт «Бархат» можно будет получить не более 600 рублей в течение дня, с других карточек — не более 1000 рублей. Но эти лимиты можно снять по звонку в контакт-центр или в отделениях банка.

Кроме того, с 4 августа по картам «Зебра», «Карте учащегося» и картам в рамках продукта «Детский» не будут проходить платежи в адрес азартных игр и гослотерей.

Изменятся цены на сигареты

Отдельная продукция Гродненской табачной фабрики «Неман» подешевеет: «NZ Charm Рэд» и «NZ Charm Браун» станут дешевле на 5 копеек и будут стоить 4,95 рубля за пачку. В то же время продукция «Табак-Инвест» подорожает: «Корона элит» прибавит 15 копеек, а «Корона Super Slims» — 35 копеек. Обе марки будут стоить по 4 рубля.

Кому-то придется пожить без горячей воды

В августе по плану продолжатся отключения горячей воды. Некоторым минчанам везет больше других — в отдельных районах горячую воду могут вернуть даже раньше графика.

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