Белорусские банки вводят кредитные новшества 27.07.2025, 9:41

Они затрагивают в том числе займы на автомобили.

Некоторые банки ввели новшества по кредитам. Они касаются в том числе займов на транспорт.

«Банк БелВЭБ» с 24 июля увеличил срок кредитования до 5 лет включительно по «Потребительский кредит без справок и поручителей».

«Альфа-Банк» предложил некоторым клиентам оферту на изменение с 5 августа общих условий кредитования. Как уточнили в финучреждении, среди прочего это касается займов «Кредитная карточка для физических лиц», «Альфа-Овердрафт», «Кредит онлайн», «Видеокредит», «Альфа-Обновление», «Покупка частями», «Красная карта», «Красная карта плюс», «POS-кредит», «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит фирменный».

«Банк БелВЭБ» по кредиту «На товары» увеличил ставку, действующую по окончании грейс-периода, на 0,25 процентного пункта. Теперь она составляет 20,15% годовых, пишет Myfin.by.

У «Белинвестбанка» кредиты «Личный выбор» и «Личный выбор Онлайн» пополнились новым вариантом со сроком кредитования 3 года. Ранее по ним был доступен лишь вариант со сроком 2 года.

«Сбер Банк» скорректировал параметры кредита «Купи авто в Online». Так, по основной программе на все модели Belgee максимальный срок грейс-периода увеличился с 3 до 6 месяцев. При этом действующая в течение него ставка снизилась на 2 процентного пункта — до 14% годовых. А ставка, которая применяется по окончании грейс-периода, сокращена на 2,2 процентного пункта — до 16,9% годовых.

Также были добавлены еще три программы с партнерами ООО «Автопромсервис», ООО «Лозанж», ООО «Автоцентр Север», СОАО «Минск-Лада».

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