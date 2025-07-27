The Bulwark: Трамп совершает стратегическую ошибку 27.07.2025, 9:47

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

США нельзя уходить из Европы.

Призывы к сокращению военного присутствия США в Европе несут опасность для глобальной стабильности и интересов самих Соединенных Штатов. Аргументы в пользу передислокации сил в Индо-Тихоокеанский регион в условиях нарастающего соперничества с Китаем игнорируют реальное значение американских войск в Европе, пишет The Bulwark (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодня на континенте размещены около 30 тысяч американских военнослужащих и дополнительные ротационные силы. Это не устаревшее наследие холодной войны, а современная, стратегически выверенная структура, позволяющая эффективно реагировать на угрозы в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Эти силы обеспечивают киберзащиту, противоракетную оборону, гуманитарные миссии и укрепляют международные альянсы.

Вывод войск разрушит существующую инфраструктуру, международные соглашения и снизит уровень готовности к кризисам. Без военного присутствия США быстрая реакция на вторжение России в Украину в 2022 году была бы невозможной. Кроме того, Европа остается зоной нестабильности: Балканы, Кавказ, Молдова и Балтийский регион продолжают быть потенциальными очагами конфликтов.

Односторонняя переориентация на Китай отражает стратегическую близорукость и повторяет опасную иллюзию — веру в способность предугадать будущие войны. История показывает, что конфликты часто возникают неожиданно и в самых разных регионах.

Американские войска в Европе составляют лишь 1,5% от общей численности, но играют ключевую роль в обеспечении глобальной безопасности. Их сокращение подорвет доверие союзников и ограничит стратегические возможности США. В мире множества угроз Америка должна сохранять гибкое и устойчивое присутствие — не уходить, а укрепляться.

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