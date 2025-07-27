Партизаны вывели из строя железнодорожную ветку РФ на Запорожском направлении
- 27.07.2025, 9:55
На рельсах — хаос, снабжение оккупантов парализовано.
Железная дорога оккупантов парализована. «АТЕШ» провел диверсию на важном направлении.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
Агент движения сопротивления «АТЕШ», который действует в тылу врага, устроил диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой во временно оккупированной части Херсонской области.
Это направление является ключевым для логистики российских войск на Запорожском направлении.
Как сообщают в движении, в результате подрыва релейного шкафа была повреждена инфраструктура, что нарушило железнодорожное сообщение.
Из-за этого задержались поставки топлива и военных грузов, которые направлялись в Мелитополь - один из главных логистических центров оккупационных сил.
Задержки в поставках ресурсов могут критически повлиять на способность российских войск удерживать позиции на юге.
Прицельные удары по уязвимым элементам инфраструктуры позволяют нарушить логистику врага и создают хаос в его тылу.