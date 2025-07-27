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Партизаны вывели из строя железнодорожную ветку РФ на Запорожском направлении

  • 27.07.2025, 9:55
Партизаны вывели из строя железнодорожную ветку РФ на Запорожском направлении

На рельсах — хаос, снабжение оккупантов парализовано.

Железная дорога оккупантов парализована. «АТЕШ» провел диверсию на важном направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Агент движения сопротивления «АТЕШ», который действует в тылу врага, устроил диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой во временно оккупированной части Херсонской области.

Это направление является ключевым для логистики российских войск на Запорожском направлении.

Как сообщают в движении, в результате подрыва релейного шкафа была повреждена инфраструктура, что нарушило железнодорожное сообщение.

Из-за этого задержались поставки топлива и военных грузов, которые направлялись в Мелитополь - один из главных логистических центров оккупационных сил.

Задержки в поставках ресурсов могут критически повлиять на способность российских войск удерживать позиции на юге.

Прицельные удары по уязвимым элементам инфраструктуры позволяют нарушить логистику врага и создают хаос в его тылу.

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